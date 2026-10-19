Florida: Cumbre del G20 en Doral activa amplio operativo de seguridad

Sheriff de Miami-Dade Rosie Cordero Stutz habla de la coordinación y la preparación de la Cumbre.

MIAMI.- El Servicio Secreto de Estados Unidos reunió este lunes a autoridades federales, estatales y locales en su oficina de campo en Medley para informar, en rueda de prensa, sobre los preparativos de seguridad de la cumbre de líderes del G20, prevista para el 14 y 15 de diciembre en Trump National Doral, en Doral, Florida. Las autoridades afirmaron estar preparadas para el evento y anticiparon cierres temporales de vías, desvíos, restricciones de acceso y demoras en el tránsito. También recomendaron a residentes y visitantes, en esos días planificar sus desplazamientos con anticipación y seguir los avisos oficiales.

El encuentro con los medios marcó el inicio de una campaña de información pública sobre un operativo que abarcará Miami-Dade y podría afectar también a Broward y Palm Beach. En la rueda de prensa participaron, entre otros, Michael Townsend, agente especial a cargo de la oficina de campo del Servicio Secreto en Miami; Joseph Sonny Berrios, coordinador de la cumbre por esa agencia; Brett Skiles, del FBI; la sheriff de Miami-Dade, Rosie Cordero-Stutz; el jefe de Policía de Doral, Matt Castillo; el fiscal federal Jason R. Quiñones, y la fiscal estatal de Miami-Dade, Katherine Fernandez Rundle.

Michael Townsend, agente especial a cargo de la oficina de campo del Servicio Secreto en Miami. CESAR MENENDEZ DLA

El Servicio Secreto coordina el plan de seguridad del G20

La cumbre de mandatarios fue designada como un evento nacional especial de seguridad, una categoría que implica la coordinación de capacidades federales, estatales y locales. El Servicio Secreto dirige la planificación general y trabaja con el FBI, FEMA, el estado de Florida, los condados de Miami-Dade, Broward y Palm Beach, la ciudad de Doral y entidades de seguridad pública, transporte y emergencias.

“Planificar una cumbre de esta magnitud requiere preparación, profesionalismo y colaboración”, dijo Townsend. Añadió que el trabajo comenzó hace meses y que la prioridad es ofrecer un entorno seguro para las delegaciones, los participantes, los residentes, los negocios y el resto de la comunidad.

El agente Berrios explicó que el operativo contempla la coordinación de medidas de protección, respuesta ante emergencias, transporte, comunicaciones y divulgación pública. Por tratarse de un evento con jefes de Estado y otras figuras internacionales, las autoridades no detallaron procedimientos específicos ni rutas de caravanas. Indicaron que cierta información debe mantenerse confidencial por razones de seguridad.

Por su parte, Skiles, agente del FBI, señaló que esa agencia trabaja en la preparación para responder a emergencias, el intercambio de inteligencia y la prevención de posibles amenazas. También afirmó que, al momento de la rueda de prensa, no había amenazas creíbles y concretas contra la cumbre.

Sheriff de Miami-Dade Rosie Cordero Stutz habla de la coordinación y la preparación de la Cumbre. CESAR MENENDEZ DLA

Cierres de vías y desvíos durante la cumbre

La sheriff de Miami-Dade, Cordero-Stutz, advirtió que el impacto se sentirá en las carreteras, los vecindarios y las rutinas diarias. Los residentes del sur de Florida deben anticipar cierres temporales, desvíos de tráfico, áreas con acceso restringido y una mayor presencia policial. Algunas restricciones podrían extenderse más allá de Doral y ciertos cierres podrían anunciarse con poco tiempo de antelación.

“Consideren rutas alternativas y permitan tiempo adicional para viajar”, aconsejó la sheriff. También pidió a los negocios preparar planes para sus empleados, clientes y entregas, y seguir las instrucciones de las autoridades cuando se establezcan restricciones.

Cordero-Stutz reconoció que los cambios pueden complicar los traslados al trabajo, la escuela y otros compromisos. Dijo que las agencias ofrecerán más información sobre cierres y efectos en el tráfico conforme se definan los planes, y pidió al público consultar canales oficiales para evitar la desinformación.

Castillo, jefe de Policía de Doral, confirmó que habrá cierres y controles de seguridad. Su departamento trabaja con organismos federales, estatales y locales y coordina con autoridades escolares posibles ajustes en los horarios. También recomendó a los negocios considerar horarios flexibles, el trabajo remoto y limitar las entregas que no sean esenciales durante los dos días de la cumbre.

Brett Skiles, agente del FBI, MIAMI, ofrece datos de seguridad. CESAR MENENDEZ DLA

Autoridades piden paciencia y atención a los avisos oficiales

Cordero-Stutz instó a los residentes, comerciantes y visitantes a mantenerse informados, actuar con paciencia y prepararse para modificar sus planes. Pidió no mover barricadas ni intentar entrar en zonas restringidas. La sheriff señaló además que las autoridades respetarán el derecho a manifestarse pacíficamente, aunque advirtió que no tolerarán actos de violencia, daños a la propiedad ni conductas delictivas.

El Servicio Secreto y las agencias locales dijeron que comunicarán actualizaciones sobre tráfico, transporte y acceso a través de sus canales oficiales. La Policía de Doral indicó que publicará avisos en sus redes sociales y en el sitio web de la ciudad, además de ofrecer alertas directas al teléfono.

La cumbre reunirá a líderes de las principales economías del mundo y supondrá una operación que, según las autoridades, no se limitará al recinto del Trump National Doral. Las agencias señalaron que su objetivo es reducir las molestias para la comunidad siempre que sea posible y mantener las medidas de seguridad necesarias.

“Estamos listos”, resumió Townsend al cerrar la rueda de prensa. Castillo también aseguró que Doral está preparado y que sus agentes trabajarán a tiempo completo durante el encuentro. Quiñones, fiscal federal del sur de Florida, expresó confianza en la coordinación entre los organismos y dijo que la región está lista para recibir a sus visitantes.

Summit G20 en Doral

El G-20 es un foro de cooperación internacional que reúne a 19 países y dos organizaciones regionales de las principales economías del mundo: la Unión Europea y la Unión Africana. Sus miembros nacionales son Argentina, Australia, Brasil, Canadá, China, Estados Unidos, Francia, Alemania, India, Indonesia, Italia, Japón, México, Reino Unido, Rusia, Arabia Saudita, Sudáfrica, Corea del Sur y Türkiye. No obstante, la lista definitiva de los líderes que asistirán a la cumbre de Doral aun no se ha confirmado públicamente.

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