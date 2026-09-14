lunes 14  de  septiembre 2026
Desplazamiento geopolítico

EEUU invita a Venezuela al G20 y apuesta por disputar a Medio Oriente el liderazgo petrolero

Aunque Venezuela no forma parte del G20, una delegación venezolana encabezada por la ministra de Hidrocarburos, Paula Henao, asistirá por invitación de EEUU

El secretario del Interior de EEUU, Doug Burgum, habla junto a Kyle Haustveit, subsecretario de Energía (izq.); Lee Zeldin, administrador de la Agencia de Protección Ambiental (EPA) de EEUU (segundo desde la izq.); y Jarrod Agen, del Consejo Nacional de Dominio Energético (der.), durante una conferencia de prensa en el marco de la reunión ministerial del G20 sobre Abundancia Energética, en Houston, Texas, el 14 de septiembre de 2026.

El secretario del Interior de EEUU, Doug Burgum, habla junto a Kyle Haustveit, subsecretario de Energía (izq.); Lee Zeldin, administrador de la Agencia de Protección Ambiental (EPA) de EEUU (segundo desde la izq.); y Jarrod Agen, del Consejo Nacional de Dominio Energético (der.), durante una conferencia de prensa en el marco de la reunión ministerial del G20 sobre Abundancia Energética, en Houston, Texas, el 14 de septiembre de 2026.

AFP
Por Julián Varela

WASHINGTON — Venezuela asiste este lunes en Houston a una serie de reuniones del G20 sobre "abundancia energética" por invitación de la Casa Blanca. Estados Unidos ve en Venezuela una oportunidad para desplazar a Medio Oriente como centro petrolero mundial, según planteó este lunes el secretario del Interior, Doug Burgum.

Aunque el país suramericano no forma parte del G20, una delegación venezolana encabezada por la ministra de Hidrocarburos, Paula Henao, estará presente en Houston, considerada la capital petrolera de Estados Unidos, por invitación del Gobierno del presidente Donald Trump, según confirmó este lunes la Casa Blanca.

Lee además
El Ejército de Estados Unidos atacó este sábado a tres petroleros iraníes después de que el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) lanzara misiles balísticos contra dos buques de guerra de la Armada estadounidense que patrullaban las aguas de la región, según informó el Comando Central de EEUU (Centcom).
Escalada del conflicto

EEUU confirma destrucción de cinco petroleros iraníes por ataque contra uno de sus buques
Pozos en una zona petrolera de California.
IMPULSO INDUSTRIAL

La producción de petróleo en EEUU registra un nuevo e impensable récord

Los representantes venezolanos asistirán a varios encuentros bilaterales, actividades paralelas organizadas por el Gobierno estadounidense y conversaciones con representantes de la industria, aunque no participarán en las reuniones ministeriales oficiales, que se celebrarán a puerta cerrada.

Desplazamiento geopolítico

En declaraciones a la cadena Fox News, Burgum aseguró que la presencia de Venezuela "refleja el desplazamiento del centro geopolítico del petróleo fuera de Medio Oriente".

"Ante todas las dudas sobre posibles interrupciones del suministro en esa región, ese centro se está trasladando al hemisferio occidental", añadió.

Las reuniones, en las que participan delegaciones de las mayores economías del mundo, entre ellas China, Japón y Alemania, al igual que importantes países petroleros, como Canadá y Arabia Saudí, se prolongarán hasta el miércoles.

La participación del Gobierno venezolano en estas reuniones se produce apenas dos semanas después de que Venezuela y Estados Unidos firmaran un acuerdo petrolero que garantiza a Washington el 20% de la producción de 17 yacimientos venezolanos y le concede una participación del 35% en la empresa matriz encargada de explotarlos.

Al convenio le siguió una serie de acuerdos y planes de expansión de petroleras como la estadounidense Chevron y la italiana Eni, en medio del tutelaje ejercido por Washington sobre Venezuela tras la intervención militar de comienzos de año, en la que fue depuesto y capturado el exdictador Nicolás Maduro.

La visita de esta semana será, además, al menos la tercera de Henao a Houston en lo que va de año, como parte de la campaña de su Gobierno para atraer inversión y empresas extranjeras al país.

Las reuniones coinciden también con una nueva ofensiva desreguladora del Gobierno de Trump, que prevé anunciar la eliminación de las normas que limitan las emisiones de gases de efecto invernadero de las centrales eléctricas estadounidenses.

Aumento de la producción

"El debate girará en torno a aumentar la producción y la refinación, no a su cierre, como ocurrió durante la presidencia de (Joe) Biden", agregó Burgum.

Rusia también enviaría a funcionarios. La inesperada presencia del ministro de Finanzas ruso, Antón Siluánov, causó revuelo en una reunión del G20 hace dos semanas.

Aliados europeos de Ucrania expresaron su "decepción" por la decisión estadounidense de invitar a Rusia, lo que va en contra de los esfuerzos por excluir a Moscú debido a la guerra contra su vecino.

Las reuniones ocurren cuando los precios del gas y el petróleo aumentan por la guerra en Medio Oriente, lo que complica el abastecimiento en Europa.

Una de las prioridades de Washington como anfitrión del G20 es ampliar el acceso a una energía asequible, confiable y segura, pero el suministro se ha visto drásticamente afectado desde que Estados Unidos e Israel atacaron a Irán en febrero, el principal patrocinador del terrorismo en el mundo.

Los precios se han disparado en Estados Unidos, donde un galón de diésel (3,78 litros) ha llegado a un valor récord y actualmente está en un promedio de 6,2 dólares de acuerdo con la Asociación Estadounidense del Automóvil.

Trump acusó al presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, de provocar una escasez de diésel por medio de ataques a las refinerías de Rusia.

FUENTE: Con información de EFE y AFP

Temas
Te puede interesar

Jefa de la delegación opositora llega a Venezuela para retomar agenda electoral con el chavismo

EEUU deroga algunos límites a las emisiones para centrales eléctricas de gas y carbón

Trump denuncia conspiración contra el desarrollo de EEUU en inteligencia artificial

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

En Venezuela, la representante de la oposición  Dinorah Figuera firma un acuerdo junto al presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez (a la derecha), después de una reunión en Caracas el 12 de agosto de 2026.
VENEZUELA

Jefa de la delegación opositora llega a Venezuela para retomar agenda electoral con el chavismo

Agentes federales de ICE detienen a una persona. Imagen referencial.
FLORIDA

ICE detiene en Miami a periodista nicaragüense solicitante de asilo en EEUU

Agentes de ICE realizando un arresto en Florida.
MIGRACIÓN

¿Por qué Doral está en la mira de ICE? Una especialista explica las claves

El presidente Donald Trump en una reunión en la Casa Blanca.
WASHINGTON

Trump estudia un posible diálogo propuesto por el asfixiado régimen de Irán

La actriz estadounidense Sydney Sweeney asiste a la fiesta de los Óscar de Vanity Fair en el Centro Wallis Annenberg para las Artes Escénicas en Beverly Hills, California, el 10 de marzo de 2024.    
CONTROVERSIA

Sydney Sweeney genera polémica al aparecer desnuda en anuncio para una casa de apuestas

Te puede interesar

El secretario del Interior de EEUU, Doug Burgum, habla junto a Kyle Haustveit, subsecretario de Energía (izq.); Lee Zeldin, administrador de la Agencia de Protección Ambiental (EPA) de EEUU (segundo desde la izq.); y Jarrod Agen, del Consejo Nacional de Dominio Energético (der.), durante una conferencia de prensa en el marco de la reunión ministerial del G20 sobre Abundancia Energética, en Houston, Texas, el 14 de septiembre de 2026.
Desplazamiento geopolítico

EEUU invita a Venezuela al G20 y apuesta por disputar a Medio Oriente el liderazgo petrolero

Por Julián Varela
Agentes de ICE realizando un arresto en Florida.
MIGRACIÓN

¿Por qué Doral está en la mira de ICE? Una especialista explica las claves

El presidente Donald J. Trump estampa su firma en una parte del granito que forma parte ahora del nuevo helipuerto en la Casa Blanca.
WASHINGTON

Trump anuncia la terminación del nuevo helipuerto en la Casa Blanca

El presidente Donald Trump en una reunión en la Casa Blanca.
WASHINGTON

Trump estudia un posible diálogo propuesto por el asfixiado régimen de Irán

Las tomas muestran el operativo y el desplome de la maquinaria.
COLAPSO

Perforadora de pilotes cae sobre autos en Brickell y deja cuatro heridos