martes 29  de  septiembre 2026
PERSONA NON GRATA

Daniela Levine Cava arremete contra invitación a Putin a cumbre del G20 en Miami

Alcaldesa de Miami-Dade afirma que recibir con honores a Putin contradice la historia de una comunidad formada por exiliados. La Casa Blanca defiende el diálogo como vía para buscar soluciones a la guerra en Ucrania

Daniella Levine Cava, alcaldesa de Miami-Dade, reacciona a la invitación a Putin a la cumbre del G-20 en Miami.&nbsp;

Daniella Levine Cava, alcaldesa de Miami-Dade, reacciona a la invitación a Putin a la cumbre del G-20 en Miami. 

CESAR MENENDEZ DLA
Diario las Américas | CÉSAR MENÉNDEZ
Por CÉSAR MENÉNDEZ

MIAMI.- La alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, criticó el 28 de septiembre la invitación al presidente ruso, Vladímir Putin, a la cumbre del G20 prevista para el 14 y 15 de diciembre en Doral, al considerar que otorgarle un escenario mundial en una comunidad de exiliados contradice los valores del condado.

Levine Cava afirmó que Miami-Dade se enorgullece de recibir visitantes de todo el mundo y que organizar la cumbre permitirá mostrar la apertura, las oportunidades y la libertad que representa la comunidad. “Precisamente por eso, la invitación extendida a Vladímir Putin es tan profundamente preocupante”, sostuvo en un comunicado.

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Condado de exiliados

La alcaldesa recordó que familias cubanas, venezolanas, nicaragüenses, haitianas y ucranianas llegaron al condado tras huir de gobiernos autoritarios. Según expresó, durante generaciones Miami-Dade ha sido un lugar donde quienes sufrieron la represión pudieron hablar libremente.

Desde esa perspectiva, cuestionó que se reciba “con alfombra roja” al mandatario que ordenó la invasión de Ucrania y bajo cuyo gobierno han sido bombardeadas ciudades, plantas eléctricas y viviendas. Levine Cava también señaló que Putin enfrenta una orden de arresto de la Corte Penal Internacional por la presunta deportación y traslado ilegal de niños ucranianos. La orden fue emitida en 2023; constituye una acusación, no una condena.

“La diplomacia importa, y poner fin a esta guerra importa. Pero el diálogo no exige una celebración”, planteó la alcaldesa. A su juicio, existe una diferencia entre negociar con un agresor y concederle un lugar de honor en una comunidad de exiliados.

Levine Cava dirigió además un mensaje a las familias ucranianas de Miami-Dade. “Les vemos, les apoyamos y nuestro respaldo a la libertad de su patria es inquebrantable. Haremos todo lo posible para garantizar que la cumbre del G20 se desarrolle de forma segura y sin contratiempos para nuestros residentes y visitantes. Asimismo, dejaremos claro que los valores de esta comunidad son innegociables”.

Invitación, en medio de sanciones contra Rusia

La crítica llega en un contexto de presión económica de Estados Unidos sobre Rusia por la guerra en Ucrania. El Congreso aprobó en septiembre una legislación dirigida a las exportaciones energéticas rusas y a personas y entidades vinculadas con el gobierno y la industria de defensa del país. La medida también concede al presidente Donald Trump facultades para imponer aranceles a grandes compradores de petróleo y gas rusos.

El secretario de Estado, Marco Rubio, confirmó la invitación y defendió la disposición de Trump a conversar con dirigentes con quienes mantiene desacuerdos. “Si solo te reúnes con gente con la que estás de acuerdo, esas reuniones son muy agradables, pero no se consigue nada”, dijo. “Para resolver problemas, hay que reunirse con personas con las que no estás de acuerdo”.

El Kremlin indicó que estudia la invitación, por lo que la asistencia de Putin aún no está confirmada. Si acude, sería su primera participación presencial en una cumbre de líderes del G20 desde 2019. Trump y Putin se reunieron en Anchorage, Alaska, en agosto de 2025, sin alcanzar un acuerdo para poner fin a la guerra en Ucrania.

Qué es el G20 y dónde será la cumbre

El Grupo de los Veinte, o G20, es un foro de coordinación entre las principales economías avanzadas y emergentes. Lo integran 19 países, entre ellos Rusia y Estados Unidos, además de la Unión Europea y la Unión Africana. En conjunto, sus miembros representan alrededor del 85 % de la economía mundial y cerca de dos tercios de la población del planeta.

Creado en 1999 tras las crisis financieras de finales de esa década, el foro permite debatir sobre estabilidad financiera, crecimiento económico, comercio e inversión. También reúne a ministros de Finanzas y gobernadores de bancos centrales. Su presidencia rota cada año entre los miembros y no tiene una secretaría permanente.

La cumbre de líderes del 14 y 15 de diciembre de 2026 está prevista en el Trump National Doral Miami, en la ciudad de Doral, dentro del condado Miami-Dade. La presidencia estadounidense ha planteado concentrar la agenda en el crecimiento económico, la reducción de cargas regulatorias y la seguridad de las cadenas de suministro de energía.

El primer ministro de Polonia, Donald Tusk, expresó una preocupación similar a la de Levine Cava. Dijo que apoyaría la invitación si esta pudiera acercar una paz justa para Ucrania, pero advirtió que Moscú podría interpretarla como un estímulo para continuar sus ataques. «Eso es lo que temo», afirmó.

[email protected]

FUENTE: MIAMI DADE

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