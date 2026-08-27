Miami, epicentro económico y mediático en diciembre con la cumbre del G20

Entre el 14 y el 15 de diciembre, la cosmopolita ciudad de Miami será el eje mundial o epicentro global con la Cumbre del G20.

Los líderes de las 20 economías más poderosas del planeta se econtrarán en la ciudad floridana, en el Trump National Doral donde se realizará la Cumbre del G20, un acontecimiento que no ocurre en Estados Unidos en casi dos décadas.

Estados Unidos ostenta este año la presidencia rotativa del G20, un foro para la cooperación económica y geopolítica entre las principales economías desarrolladas y emergentes del mundo.

Japón, Francia, Arabia Saudita, China, Brasil, Alemania y el Reino Unido estarán entre los países invitados a la cita mundial, donde Miami recibirá la atención económica y mediática como una de las ciudades de mayor crecimiento en Estados Unidos en los últimos 15 años.

Gracias a las políticas económicas rerformadoras del presidente Donald J. Trump, EEUU ha retomado el liderazgo que perdió en los cuatro años de la administración de Joe Biden y ha hecho en el comercio internacional y en el Nuevo Orden geopolítico el mayor reajuste de las últimas seis décadas mediante la plataforma America First o América Primero, en sólo dos años de mandato.

Miami en el vórtice universal

En el 2026, Miami ha sido sede de la Copa Mundial de Fútbol, competiciones de Fórmula 1 y el famoso evento Art Basel, y cierra el año con el importante encuentro económico y geopolítico del G20. Ninguna otra ciudad del mundo ha tenido un calendario similar en un mismo año, que atrae capital extranjero, atención internacional y nuevos inversores.

“Miami se ha convertido en la capital del mundo”, así declaró el secretario del Tesoro de EEUU, Scott Bessent, una afirmación proveniente de quien conduce la economía más importante del planeta.

En estos momentos, Florida es la 14 economía más fuerte del mundo.

El Producto Interno Bruto del llamado Estado del Sol registra 1,8 billones (trillions) de dólares, con un crecimiento económico en 2025 de 6,3%. Si Florida fuera un país, estuviera por encima de Australia o México.

Florida se ha consolidado en los últimos 10 años como un epicentro empresarial de Estados Unidos mediante un sólido con mercado laboral, niveles récord de capital extranjero y nacional. Se ha convertido además en una de las sedes principales del auge tecnológico, beneficiado por el traslado de grandes y medianas empresas desde el exterior y desde otros estados del país como Nueva York, Illinois, Michigan y California.

Además, Florida aspira a convertirse en una de las 10 principales economías del mundo para el 2030 y Miami es ahora uno de sus potentes motores para esta meta.

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