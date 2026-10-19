lunes 19  de  octubre 2026
JUSTICIA CUBA

Florida prepara anuncio sobre orden de arresto contra Raúl Castro

El fiscal general James Uthmeier ofrecerá una conferencia este lunes en Miami sobre el caso de Hermanos al Rescate. FOX News reportó que existe una nueva medida judicial por conspiración para cometer asesinato en primer grado

El dictador cubano Raúl Castro en un evento del 1 de mayo de 2026, en La Habana, Cuba.

El dictador cubano Raúl Castro en un evento del 1 de mayo de 2026, en La Habana, Cuba.

AFP
Diario las Américas | Daniel Castropé
Por Daniel Castropé

MIAMI.— El fiscal general de Florida, James Uthmeier, convocó para este lunes una conferencia de prensa en Miami relacionada con una orden de arresto contra el exgobernante cubano Raúl Castro, por su presunta participación en el derribo de dos avionetas de Hermanos al Rescate en 1996, un episodio que dejó cuatro muertos y marcó profundamente a la comunidad cubana exiliada.

El encuentro está programado para las 10:00 a. m. en la Universidad Internacional de Florida (FIU), donde se esperan detalles sobre las actuaciones judiciales emprendidas por las autoridades estatales contra Castro, hoy de 95 años.

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Aunque la convocatoria no especifica el alcance del anuncio, FOX News informó durante la madrugada de este lunes que Florida obtuvo una orden de arresto sin derecho a fianza contra el exmandatario, acusado de conspiración para cometer asesinato en primer grado.

Según la cadena estadounidense, que aseguró haber tenido acceso al documento judicial, un juez de Miami-Dade encontró causa probable para considerar que Castro participó en una conspiración relacionada con la muerte de cuatro integrantes de Hermanos al Rescate, cuyas aeronaves fueron derribadas por aviones militares cubanos el 24 de febrero de 1996.

FOX News también anticipó que el gobernador Ron DeSantis podría participar en la conferencia, aunque la convocatoria oficial recibida por la prensa identifica a Uthmeier como responsable del encuentro.

Una nueva investigación

La actuación judicial surge de una investigación encabezada por el Departamento de Aplicación de la Ley de Florida (FDLE), después de que Uthmeier anunciara en marzo la reapertura del caso en el ámbito estatal.

El diario Miami Herald informó que la orden fue firmada el viernes 16 de octubre por un juez del Undécimo Circuito Judicial, tras determinar que existían fundamentos suficientes para sustentar una acusación contra Castro.

La investigación señala que agentes de inteligencia cubanos infiltrados en Hermanos al Rescate habrían obtenido información sobre los vuelos de la organización desde Miami y Cayo Hueso, que posteriormente fue transmitida a las autoridades de La Habana.

De acuerdo con los documentos citados, integrantes de esa red recibieron instrucciones de no abordar las aeronaves durante los días cercanos al ataque. Uno de los presuntos infiltrados regresó a Cuba el 23 de febrero de 1996, apenas 24 horas antes del derribo.

Estos movimientos constituyen parte de los elementos utilizados por los investigadores para establecer una presunta conspiración desarrollada también en territorio de Florida.

La orden reportada por FOX News contempla la detención de Castro y su traslado a Florida si llegara a ser arrestado en otra jurisdicción estadounidense. Sin embargo, su eventual comparecencia ante un tribunal dependerá de que pueda quedar bajo custodia de las autoridades del país.

Tres décadas de reclamos

El 24 de febrero de 1996, dos avionetas civiles de Hermanos al Rescate fueron abatidas por cazas de la Fuerza Aérea cubana mientras realizaban operaciones sobre aguas internacionales, según determinaron las autoridades estadounidenses y una investigación internacional.

En el ataque murieron Carlos Costa, Armando Alejandre Jr., Mario de la Peña y Pablo Morales, integrantes de una organización creada en Miami para localizar y auxiliar a balseros cubanos que intentaban atravesar el estrecho de Florida.

El régimen cubano ha sostenido que las aeronaves violaban su espacio aéreo y ha defendido la actuación de sus fuerzas militares.

Desde entonces, los familiares de las víctimas y organizaciones del exilio han reclamado que los responsables de aquella operación comparezcan ante la justicia.

Acusación federal

La nueva actuación estatal se produce cinco meses después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunciara, el 20 de mayo de 2026, una acusación formal contra Raúl Castro y otros cinco implicados en el derribo.

El expediente federal incluye cuatro cargos de asesinato, dos por destrucción de aeronaves y uno por conspiración para matar a ciudadanos estadounidenses.

La acusación sostiene que la operación militar fue resultado de una planificación en la que participaron autoridades cubanas y agentes de inteligencia que recopilaron información sobre las actividades de Hermanos al Rescate.

La conferencia de este lunes se celebrará en la sala C.A.M.P. 4 Justice de FIU, cuyo nombre rinde homenaje a los cuatro fallecidos.

Se espera que Uthmeier explique el alcance de la orden estatal y los próximos pasos de una causa que, tres décadas después de los hechos, continúa abierta en los tribunales estadounidenses y en la memoria de las familias que reclaman justicia.

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