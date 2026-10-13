Gasolina en Florida supera los $4: estas son las ciudades donde cuesta más y menos

MIAMI.- Tras bajar a mediados de la semana pasada, el precio promedio de la gasolina regular en Florida subió este martes a 4.11 dólares por galón, en medio de las fluctuaciones del crudo, la crisis en Medio Oriente y los efectos del huracán Isaias en el Golfo de México.

Este martes 13 de octubre, la gasolina regular en Miami se vende a 4.12 dólares el galón, la de grado medio a 4.57, mientras que el precio de la premium promedia los 4.80 dólares el galón según The Auto Club Group, AAA.

¿Dónde se encuentra la gasolina más cara y barata de Florida?

Los conductores de las áreas metropolitanas de West Palm Beach-Boca Raton ($4.28), Naples ($4.21), y Fort Lauderdale ($4.17), tendrán que abrir más sus carteras al visitar las gasolineras, donde se dispensa el combustible más caro del estado.

Por su parte, la gasolina más barata de Florida se encuentra en las estaciones de servicio de Pensacola ($3.98), Panama City ($4.00) y Jacksonville ($4.04).

A nivel nacional, el precio de la gasolina subió unos cuatro centavos con respecto a la semana anterior, se ubicó en lo 4.11 dólares el galón.

El paso del huracán Isaias por el Panhandle de Florida también afectó la producción energética en el Golfo de México. El ciclón tocó tierra cerca de Destin el viernes 9 de octubre como categoría 2 y dejó al menos cuatro fallecidos. Tras la tormenta, parte de la producción de petróleo y gas de la región seguía fuera de servicio. Pese a esa interrupción, el promedio estatal de la gasolina regular subió frente al lunes, pero se mantuvo por debajo del nivel de la semana anterior.

Fluctúa el crudo

El precio de la gasolina está ligado a la cotización del crudo que experimenta grandes fluctuaciones debido al conflicto en Medio Oriente. Según Oilprice.com, los precios del petróleo subieron el lunes por la mañana a sus niveles más altos en casi dos semanas, tras los nuevos ataques contra Arabia Saudí y los petroleros cerca del estrecho de Ormuz, eclipsando los anuncios del presidente Donald Trump sobre suministros adicionales de diésel ruso y un alto el fuego energético entre Rusia y Ucrania.

Trump anunció que Rusia suministraría 2,25 millones de barriles diarios al mercado estadounidense y mundial.

Sin embargo, el pasado 10 de octubre, los hutíes de Yemen atacaron nuevamente el aeropuerto de Riad, Capital de Arabia Saudí, provocando la muerte de 13 personas y más de 300 heridos. Además, el domingo se registraron nuevos ataques cerca de Omán y en el estrecho de Ormuz donde dos petroleros fueron alcanzados.

Este martes por la mañana, el petróleo WTI, el petróleo de referencia en EEUU, se cotiza a 93.11 dólares, mientras que el Brent se comercializa a 105 dólares el barril.

Consejos de AAA para ahorrar gasolina

Ante este escenario, AAA recomienda adoptar medidas para reducir el consumo de combustible. Entre ellas, combinar diligencias para disminuir el tiempo de conducción y evitar aceleraciones bruscas o exceso de velocidad, ya que estos hábitos reducen la eficiencia del vehículo.

También se sugiere eliminar peso innecesario del automóvil, lo que puede mejorar el rendimiento entre un 1% y un 2% por cada 100 libras retiradas. Asimismo, comparar precios utilizando aplicaciones móviles como la de AAA puede ayudar a encontrar opciones más económicas.

Otra recomendación clave es pagar en efectivo cuando sea posible, ya que algunas estaciones cobran más por galón a quienes utilizan tarjetas de crédito.

[email protected]