Gasolina en Florida se dispara: Miami paga $4.26 por un galón

Precio de la gasolina en una estación de Miami.

MIAMI.- El precio promedio de la gasolina regular en Florida continuó su escalada y alcanzó este lunes 21 de septiembre los 4.28 dólares por galón, unos 15 centavos más que la semana anterior, impulsado por el encarecimiento del petroleo y la crisis en el estrecho de Ormuz, según los registros de la Asociación Americana del Automóvil (AAA).

El incremento mantiene bajo presión el presupuesto de los conductores floridanos, en medio de la persistente volatilidad del petróleo por la crisis en el estrecho de Ormuz, una ruta estratégica para el suministro energético mundial.

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Aunque los precios del crudo retrocedieron este lunes, permanecieron cerca o por encima de los 100 dólares por barril y considerablemente más altos que hace un mes. Esa situación continúa trasladándose gradualmente a las estaciones de servicio de gasolina.

Precio de la gasolina en Miami

Este lunes, en el área metropolitana de Miami, el galón de gasolina regular promedió 4.26 dólares, ligeramente por debajo de la media estatal.

La gasolina de grado medio se vendió a un promedio de 4.68 dólares por galón, mientras que la premium alcanzó los 4.90 dólares.

Estos precios representan promedios metropolitanos, por lo que el costo final puede variar considerablemente entre estaciones, ciudades y vecindarios. Los conductores pueden encontrar diferencias de varios centavos por galón incluso entre establecimientos ubicados a poca distancia.

¿Dónde está la gasolina más cara de Florida?

Las áreas metropolitanas con los precios más elevados de gasolina regular son West Palm Beach-Boca Ratón ( $4.43), Homosassa Springs ($4.36) y Gainesville ($4.35).

West Palm Beach-Boca Ratón superó en 15 centavos el promedio estatal y en 40 centavos el precio registrado en Panama City, la zona más económica de Florida este lunes.

Para un conductor que compre 15 galones, esa diferencia representa aproximadamente seis dólares adicionales por cada tanque.

La gasolina más barata

Los precios más bajos del estado se concentraron principalmente en el noroeste de Florida en Panama City ($4.03), Pensacola ($4.04) y Crestview-Fort Walton Beach ($4.05).

Las tres áreas permanecieron por debajo del promedio estatal de 4.28 dólares el galón, aunque todas continuaron expuestas al impacto de los elevados precios internacionales del petróleo y a las fluctuaciones del mercado mayorista.

Promedio nacional sube

El promedio nacional de la gasolina regular llegó este lunes a 4.47 dólares por galón, un aumento de poco más de 16 centavos frente a los 4.31 dólares de la semana anterior.

El precio actual también supera en alrededor de 1.29 dólares los 3.18 dólares registrados en la misma fecha del año pasado, de acuerdo con la AAA.

Pese al fuerte incremento, el promedio permanece por debajo del máximo histórico de 5.01 dólares por galón, alcanzado el 14 de junio de 2022.

Aunque se aproxima nuevamente a los niveles más altos de 2026. El promedio nacional había llegado a unos 4.65 dólares el 21 de mayo, antes de retroceder durante parte del verano, destacó AAA.

Crisis en el estrecho de Ormuz

La crisis en el estrecho de Ormuz continúa siendo uno de los principales factores detrás de la volatilidad energética. Por esa vía marítima transita una parte significativa del petróleo comercializado mundialmente, por lo que cualquier interrupción, amenaza militar o dificultad para transportar crudo genera presión sobre los precios.

Este lunes, el petróleo West Texas Intermediate —conocido por sus siglas WTI y utilizado como referencia en EEUU— cotizaba alrededor de los 98 dólares por barril. El Brent, referencia para gran parte del mercado internacional, se situaba cerca de los 101 dólares.

Ambos indicadores retrocedieron aproximadamente 2% durante la jornada ante señales de una mejoría en el tránsito petrolero por Ormuz y expectativas de avances diplomáticos.

Sin embargo, permanecieron en niveles elevados por las preocupaciones relacionadas con el suministro, la seguridad de las rutas marítimas y los mayores costos de transporte.

El WTI acumulaba un aumento cercano a 20 dólares respecto a los niveles observados aproximadamente un mes atrás. El encarecimiento del crudo es importante porque el petróleo representa uno de los principales componentes del precio minorista de la gasolina.

Los cambios en las cotizaciones internacionales no suelen reflejarse de manera inmediata en las estaciones y las variaciones pueden tardar varios días en llegar al consumidor, dependiendo de los inventarios, la producción de las refinerías, los costos de distribución y la competencia en cada mercado.

Consejos de AAA para ahorrar gasolina

Ante los elevados precios, AAA recomienda adoptar una conducción más eficiente. Respetar los límites de velocidad y mantener un ritmo constante ayuda a reducir el consumo, especialmente en autopistas.

La organización también aconseja evitar aceleraciones y frenadas bruscas, apagar el motor durante paradas prolongadas y utilizar el control de crucero cuando las condiciones de la carretera lo permitan.

Mantener los neumáticos con la presión recomendada por el fabricante, retirar peso innecesario del vehículo y realizar el mantenimiento regularmente también puede mejorar el rendimiento.

Planificar los recorridos y agrupar varias diligencias en un solo viaje evita desplazamientos innecesarios. Asimismo, comparar los precios de diferentes estaciones antes de llenar el tanque puede producir ahorros, particularmente en áreas metropolitanas como Miami, donde existen variaciones importantes entre establecimientos.

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FUENTE: AAA