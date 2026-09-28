¿Por qué sube nuevamente la gasolina en Florida?

MIAMI. - El precio de la gasolina en Florida sube una vez más alcanzando los 4.34 dólares el galón empujado por la volatilidad del petróleo afectado por la crisis en el estrecho de Ormuz, tras el rechazo de Trump de la propuesta de paz iraní.

Según los registros de la Asociación Americana del Automovilismo (AAA), el precio de la gasolina en Florida subió seis centavos con respecto a la semana anterior (29 centavos más cara que hace un mes). Por lo que llenar un tanque de 15 galones con gasolina regular hoy supera en 4.35 dólares lo que constaba el mes anterior.

Áreas metropolitanas

Este lunes, en el área metropolitana de Miami, el precio de la gasolina regular es 4.30 dólares el galón. La gasolina de grado medio se dispensa a 4.73 dólares. Mientras que los automovilistas que consumen gasolina premium tendrán que pagarla a 4.97 dólares el galón.

¿Dónde está la gasolina más cara y barata en Florida?

En este contexto, la gasolina más cara de Florida se encuentra en las áreas metropolitanas de West Palm Beach-Boca Raton ($4.50), Naples ($4.46) y Gainesville ($4.41). Por su parte, el combustible más barato del estado se vende en las gasolineras de Pensacola ($4.07), Panama City ($4.08), Crestview-Fort Walton Beach ($410).

Precio nacional

A pesar de la volatilidad del mercado del petróleo, el precio de la gasolina a nivel nacional esta semana se mantuvo en los 4.47 dólares el galón, es decir, 39 centavos más cara que el mes anterior.

No obstante, el promedio nacional aún permanece por debajo del máximo histórico de 5.01 dólares por galón, alcanzado el 14 de junio de 2022.

Conflicto del estrecho de Ormuz

En el momento de redactar esta nota, el crudo de West Texas Intermediate, (WTI, de referencia en EEUU) se cotizaba a 94,10 dólares por barril, mientras que el crudo Brent llegó a 107,24 dólares por barril.

Los precios del petróleo están impactados por el conflicto en el estrecho de Ormuz por donde, antes de la presente crisis, transitaba el 25% del crudo mundial.

EEUU e Irán parecen estancados en sus respectivas condiciones para alcanzar la paz. La pasada semana el presidente Trump rechazó una propuesta de acuerdo de paz presentada por Irán en la Asamblea General de la ONU. Al analizar el conflicto, este fin de semana, Wall Street Journal afirmó que Trump estaba considerando reanudar los ataque contra Irán una vez concluidas las elecciones de noviembre, lo que hace predecir que la interrupción del comercio normal de petróleo se prolongaría, al igual que sus consecuencias.

Consejos de AAA para ahorrar

Para ahorrar combustible, AAA recomienda adoptar una conducción más eficiente, mantener un ritmo constante, evitar aceleraciones y frenadas bruscas.

Durante las paradas prolongadas se aconseja apagar el motor y utilizar el control de crucero cuando las condiciones de la carretera lo permitan.

Otro consejo es mantener los neumáticos con la presión recomendada por el fabricante, realizar el mantenimiento regular y retirar el peso innecesario del vehículo. Planificar los recorridos y agrupar varias diligencias en un solo vieja evita desplazamientos innecesarios y el consiguiente ahorro de gasolina.

[email protected]

FUENTE: AAA