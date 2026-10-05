lunes 5  de  octubre 2026
LEVE ALIVIO

Gasolina en Florida baja 28 centavos y llega a $4.06 por galón

El crudo retrocede tras datos sobre Ormuz y los conductores pagan de Florida menos en las estaciones. Miami promedia $4.15; conoce dónde llenar el tanque más barato

Precio de la gasolina en Florida baja.&nbsp;

Precio de la gasolina en Florida baja. 

CESAR MENENDEZ DLA
Diario las Américas | CÉSAR MENÉNDEZ
Por CÉSAR MENÉNDEZ

MIAMI.- El precio promedio de la gasolina regular en Florida bajó casi 28 centavos en una semana y se situó en 4.06 dólares por galón, mientras el promedio nacional descendió a 4.36 dólares, tras un septiembre en el que el combustible alcanzó un récord para ese mes. La caída coincidió con un retroceso de los precios del petróleo crudo.

El promedio nacional de septiembre fue de 4.33 dólares por galón, 50 centavos por encima del récord previo para ese mes, establecido en 2023. La AAA atribuyó el descenso reciente, en parte, a que el crudo volvió a situarse en el rango de los 90 dólares por barril.

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En el área metropolitana de Miami, la gasolina regular promedia 4.15 dólares por galón; la de grado medio, 4.58, y la premium se vende a 4.82 dólares el galón.

Entre las áreas con los precios más altos figuran West Palm Beach-Boca Raton, con 4.26 dólares por galón; Gainesville, con 4.19 dólares, y Fort Lauderdale, con 4.16 dólares. Los promedios más bajos se registran en Pensacola, con 3.91 dólares; Panama City, con 3.92 dólares, y Crestview-Fort Walton Beach, con 3.94 dólares el galón de combustible.

A nivel nacional, este 5 de octubre, el promedio es de 4.36 dólares por galón. Aunque bajó frente a la semana anterior, todavía superaba en alrededor de 1.26 dólar el precio promedio de un año atrás, cuando costaba 3.13 dólares el galón.

Buenas noticias sobre flujo de crudo

Los precios del petróleo bajaron al inicio de la jornada después de que un informe de Kpler, la compañía líder mundial en inteligencia de datos comerciales de transporte marítimo, revelara que los flujos que pasan por el estrecho de Ormuz superan ahora los niveles previos a la guerra, a pesar de continuar el conflicto.

Según el informe de las exportaciones de crudo en el Oriente Medio, durante algunos días de septiembre, la cifra se comportó entre 19.5 y 22.5 millones de barriles diarios entre el 27 y el 29 de septiembre.

Antes del conflicto, cerca de una quinta parte del petróleo y el gas natural licuado que se comercializan en el mundo transitaba por el estrecho. El 5 de octubre, Reuters reportó que el Brent cotizaba en torno a $101.90 por barril y el crudo West Texas Intermediate (WTI), a $90.49.

Consejos de la AAA para ahorrar gasolina

La AAA recomienda conducir a una velocidad moderada y respetar los límites establecidos. El consumo de combustible tiende a aumentar cuando se conduce a más de 50 millas por hora.

También aconseja evitar aceleraciones bruscas y frenazos innecesarios. Anticipar las paradas, levantar el pie del acelerador y acelerar gradualmente puede ayudar a reducir el consumo.

Si el vehículo permanecerá detenido durante más de un minuto, la organización recomienda apagar el motor. En carretera, el control de crucero puede ayudar a mantener una velocidad constante cuando las condiciones del tránsito lo permitan.

[email protected]

FUENTE: AAA

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