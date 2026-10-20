Más de 106.000 votos en Miami-Dade: así avanza la participación electoral en Florida

MIAMI. — Más de 106.000 electores de Miami-Dade habían participado en las elecciones generales hasta la mañana de este martes, mediante boletas por correo o durante la primera jornada de votación anticipada presencial, según el informe diario de la División de Elecciones de Florida.

Los datos oficiales, recopilados a las 8:05 a. m., contabilizan 89.791 boletas por correo recibidas y 16.902 votos depositados personalmente en Miami-Dade. La suma alcanza 106.693 sufragios emitidos antes de los comicios del 3 de noviembre.

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Por afiliación partidista, habían participado 44.665 demócratas y 34.141 republicanos. Otros 25.898 electores estaban inscritos sin afiliación partidista, mientras 1.989 pertenecían a organizaciones minoritarias.

Es pertinente aclarar que estas cantidades no representan resultados electorales ni permiten determinar por qué candidatos votaron los ciudadanos.

Florida registra la participación anticipada según la afiliación del elector, pero las boletas permanecen secretas y no se contabilizarán oficialmente hasta el proceso establecido para la elección.

Amplia ventaja demócrata en Broward

Entretanto, el vecino condado Broward había recibido 51.795 boletas por correo y registró 17.352 votos presenciales durante el primer día, para un total de 69.147.

La diferencia partidista resulta más marcada que en Miami-Dade. Los demócratas sumaban 39.431 votos por ambas modalidades, más del doble de los 15.276 republicanos. También participaron 13.074 electores sin partido y 1.366 afiliados a otras organizaciones.

Por su parte, Palm Beach completaba el panorama regional con 90.801 votos: 77.884 por correo y 12.917 presenciales. Los demócratas encabezaban el total con 47.528, frente a 23.978 republicanos.

En conjunto, Miami-Dade, Broward y Palm Beach aportaban 266.641 votos, cerca de una cuarta parte de todos los sufragios anticipados registrados en Florida hasta ese momento.

La votación presencial comenzó el lunes en los tres condados y continuará todos los días hasta el domingo 1 de noviembre, de 7:00 a. m. a 7:00 p. m. Los electores pueden acudir a cualquier centro habilitado dentro del condado donde están inscritos.

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Hasta la fecha de corte de esta noticia, en todo el estado ya habían votado 1.104.849 ciudadanos. De ellos, 933.834 utilizaron una boleta por correo y 171.015 acudieron personalmente a centros de votación anticipada.

Los demócratas mantienen una ventaja acumulada de 53.750 votos: 463.600 contra 409.850 de los republicanos. Sin embargo, el Partido Republicano terminó ligeramente por delante en la modalidad presencial durante la primera jornada, con 69.280 votos frente a 68.650 demócratas.

Esa diferencia de apenas 630 votos confirma estrategias distintas. Hasta ahora, los demócratas dependen en mayor medida del correo, mientras los republicanos muestran mayor fortaleza relativa en la participación presencial.

El jueves 22 de octubre, a las 5:00 p. m., vence el plazo para solicitar que una boleta sea enviada por correo. Los sobres completados deberán llegar a las oficinas electorales antes de las 7:00 p. m. del 3 de noviembre; el matasellos no será suficiente para validar una boleta recibida después del cierre.