Bernie Sanders respalda a Angie Nixon en Florida antes de elecciones al Senado

MIAMI.- Dos semanas antes de las elecciones generales, el senador estadounidense Bernie Sanders participó en un multitudinario mitin en Tallahassee junto a la candidata demócrata al Senado Angie Nixon, quien se enfrentará en las urnas a la actual senadora republicana Ashley Moody. El evento se celebró el domingo 18 de octubre en el recinto The Moon y reunió a unas 1.600 personas, según la televisora WTXL.

El senador independiente de Vermont dijo estar preocupado porque, a su juicio, el presidente Donald Trump es “el presidente más peligroso en la historia de Estados Unidos”. Sanders llamó a los votantes a acudir a las urnas y elegir a candidatos que luchen por “los problemas reales que enfrenta el país”.

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“Esta elección no solo es importante para los habitantes de Florida, para que tengan un senador que luche por ellos”, dijo Sanders. “Créanme, después de que Angie gane, esto será una chispa que encenderá a todo el país”.

“Si logramos acabar con el control republicano de la Cámara de Representantes y movilizar al pueblo estadounidense para que se levante y luche por sus derechos, no habrá nada que no podamos lograr”.

Agenda de Angie Nixon

No es la primera vez que Nixon hace campaña junto a Sanders. La exrepresentante estatal de Florida, quien se incorporó a los Socialistas Democráticos de América (DSA) este año, lo acompañó durante varias paradas de la gira “Fighting Oligarchy” —“Luchando contra la oligarquía”— en Tampa, Melbourne, Gainesville y Tallahassee. La campaña en Tallahassee fue la última parada del recorrido de Sanders por Florida.

Nixon dijo que, si llega a Washington, luchará por los floridanos y por cambiar el funcionamiento del Gobierno a favor de la clase trabajadora. Entre sus prioridades mencionó la atención médica universal, las viviendas asequibles, la reducción de los precios de la gasolina y los derechos de los inmigrantes.

“¿Están todos listos para poner fin a la corrupción que está agravando nuestra crisis y arruinando nuestra democracia?”, preguntó Nixon. “Yo sí estoy lista, y estoy lista para ir a Washington a luchar por ustedes”.

La candidata también defendió elevar el salario mínimo hasta convertirlo en un salario digno, promover la educación universitaria pública gratuita y exigir que los millonarios paguen “la parte justa de los impuestos que les corresponde”. En política exterior, abogó por poner fin a la ayuda estadounidense al Gobierno de Israel.

Críticas a Ashley Moody

Durante su discurso, Nixon criticó a su rival y la relacionó con la controversia de Hope Florida. El caso se refiere al caso de un informe de un gran jurado según el cual 10 millones de dólares de un acuerdo relacionado con Medicaid fueron transferidos a organizaciones que luego aportaron dinero a comités políticos opuestos a la legalización de la marihuana recreativa en Florida.

La candidata vinculó a Moody con el caso por la actuación de su oficina cuando era fiscal general. Sin embargo, una corte estatal de apelaciones ordenó expurgar el informe del gran jurado sobre Hope Florida al concluir que este excedió su autoridad.

Aunque Moody parte como favorita en la contienda, Nixon sorprendió en las primarias demócratas al derrotar a Alex Vindman, cuya campaña había recaudado más de 16 millones de dólares casi ocho veces más que Nixón.

Esta será la primera vez que Moody se someta a una elección para el Senado. El gobernador Ron DeSantis la nombró en enero de 2025 para ocupar el escaño que dejó Marco Rubio al asumir como secretario de Estado. Hasta entonces, Moody se desempeñaba como fiscal general de Florida. La elección general será el 3 de noviembre.

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