Miami-Dade alerta: falsos mensajes de DMV con supuestas multas intentan estafar a residentes

El recaudador de impuestos del condado, Dariel Fernández, señaló que su oficina ha recibido un aumento notable en los reportes de este tipo de mensajes en las últimas semanas. “Esta es una estafa calculada. Un esfuerzo criminal y depredador para defraudar a nuestra comunidad suplantando una agencia estatal de confianza”, expresó.

¿Cómo operan los estafadores?

Un ejemplo concreto de estos mensajes engañosos muestra un texto que afirma ser la "notificación final”( Final Notice) del DMV, y citando un supuesto “Código Administrativo de Florida 15C-16.003”, advierte que en “los registros consta que usted debe una multa de tráfico pendiente” y entonces amenaza que si esta no se paga, antes del 23 de mayo, tomarán acciones.

Entonces el mensaje detalla acciones intimidatorias como la suspensión del registro vehicular, pérdida de privilegios para conducir por 30 días, cargos de servicio del 35%, e incluso la posibilidad de ser procesado legalmente y ver afectado el puntaje de crédito.

Los textos enviados en masa utilizan una dirección web falsa que imita de forma peligrosa al dominio oficial del FLHSMV. El objetivo es engañar al receptor para que haga clic en el enlace y entregue sus datos personales o financieros.

El enlace proporcionado en el mensaje —“https://flhsmv.gov-dybb.win/pay”— es un claro intento de suplantar el dominio oficial del FLHSMV, advierte.

Las autoridades insisten en que dicho sitio es falso y parte de un esquema para recolectar información personal y financiera de los residentes.

El comunicado enfatiza que el FLHSMV nunca solicita pagos a través de mensajes de texto y recuerda a los ciudadanos que no deben confundir estos mensajes con infracciones reales de tránsito o estacionamiento.

Recomendaciones para la comunidad

Las autoridades recomiendan a la población:

No hacer clic en enlaces desconocidos ni responder los mensajes sospechosos.

en enlaces desconocidos ni responder los mensajes sospechosos. Eliminar el mensaje y marcarlo como spam.

y marcarlo como spam. No confundir estos textos con notificaciones reales de infracciones de tránsito.

estos textos con notificaciones reales de infracciones de tránsito. Recordar que el FLHSMV nunca cobra multas por mensaje de texto ni utiliza canales no oficiales para recaudar pagos.

Un patrón repetido

Este esquema no es nuevo. A principios de 2025, las autoridades ya habían alertado sobre un fraude similar en el que delincuentes se hacían pasar por SunPass para cobrar falsos peajes. La modalidad y las tácticas de presión son idénticas: enlaces falsos, lenguaje urgente y amenazas legales.

Solo canales oficiales

Ante cualquier duda, los residentes deben comunicarse directamente con el FLHSMV a través de su sitio oficial www.flhsmv.gov o consultar a la Oficina del Recaudador de Impuestos del condado.

“Por favor, no les dé su dinero. No entregue sus datos. Y nunca confíe en enlaces no verificados”, subraya el mensaje oficial del condado.

Florida en el top de estafas

Según el último informe anual de delitos en internet del FBI, publicado el pasado 25 de abril, los floridanos fueron estafados por más de mil millones de dólares en 2024. Esta cifra representa un aumento con respecto a los 874.74 millones de dólares del año anterior. Florida registró la tercera mayor cantidad de quejas y la tercera mayor pérdida, entre los estados de la unión, solo superada por California con 2.500 millones de dólares y Texas con 1.350 millones de dólares.

