Miami-Dade anuncia programa gratuito de natación para prevenir ahogamiento infantil

Principal causa de muerte

Los ahogamientos son la principal causa de muerte en niños de uno a nueve años en Miami-Dade, indicó la alcaldesa. Una estadística alarmante en un condado repleto de canales, piscinas y playas. Sin embargo, estudios demuestran que las clases formales de natación pueden reducir el riesgo de ahogamiento en un 88 %.

En respuesta a esta amenaza, se lanzó Zero Drownings Miami-Dade, una iniciativa respaldada con 1.8 millones de dólares, impulsada por el gobierno local y una alianza de organizaciones como The Children’s Trust, United Way Miami, la Cruz Roja Americana (Región del Sur de Florida), The Miami Foundation y otros aliados públicos y privados.

Primeros resultados

Desde su implementación, el programa ha beneficiado a 1.469 niños, principalmente alumnos de kindergarten del sistema de escuelas públicas de Miami-Dade (M-DCPS), preescolares del programa Head Start y centros infantiles subvencionados por The Children’s Trust en vecindarios de alta pobreza. Las clases se imparten con instructores certificados por la Cruz Roja, en grupos de seis estudiantes por instructor, durante excursiones escolares de dos semanas.

El clases en horario escolar

Las lecciones se realizan en instalaciones cercanas y durante el horario escolar, lo que elimina barreras de transporte y aumenta la probabilidad de que los niños completen las 10 sesiones de 30 minutos. El plan de estudios incluye enseñanzas fundamentales como flotar, mover los brazos, patear y técnicas de respiración, además de orientación digital para las familias sobre seguridad en el agua.

Además, el programa contempla la creación de una Oficina de Prevención de Ahogamientos dentro del Departamento de Parques y Recreación del condado, encargada de coordinar y escalar este esfuerzo a largo plazo.

Meta a futuro

El objetivo es ambicioso: alcanzar a 20.000 niños por año para 2027 y mantener ese ritmo de forma indefinida. Para el ciclo 2025-2026 se espera atender a más 10.000 estudiantes. La meta final es no solo salvar vidas, sino también crear una cultura de prevención en toda la comunidad, afirmó la Levine-Cava.

La alcaldesa reiteró que vivir rodeados de agua es una bendición, pero también un desafío: “Desgraciadamente, para nuestros niños pequeños, puede convertirse en una maldición”.

El superintendente Dotres añadió que alrededor de 1.500 estudiantes de kindergarten ya han participado en el programa.

Para más información sobre Zero Drownings Miami-Dade, visite el sitio oficial del Departamento de Parques, Recreación y Espacios Abiertos del Condado de Miami-Dade o consulte directamente con The Children’s Trust. También puede hacer click aquí: Learn to swim.

