Según el portavoz policial, los escuadrones de la institución asignados a esta tarea descubrieron que esos lugares estaban violando disposiciones como el distanciamiento de seis pies entre personas, el número de comensales en una mesa, el uso de mascarillas y avisos de señalización y advertencias.

Desde que comenzó la pandemia, de acuerdo con Zabaleta, la Policía condal ha ordenado el cierre de unos 50 locales comerciales por incumplimiento de las medidas adoptadas en torno al COVID-19 y otro tipo de normas que rigen en el estado de la Florida.

El portavoz de la Policía del Gran Miami explicó que los negocios cerrados podrán retornar a sus operaciones normales solo hasta cuando presenten un plan en el que demuestren que se han “corregido las faltas que estaban cometiendo”, lo que normalmente sucede dentro de 48 horas.

“En esto estamos siendo muy estrictos porque es la salud de la gente de nuestra comunidad”, advirtió.

Miami-Dade entró en la Fase 1 de regreso a la ‘nueva normalidad’ el 18 de mayo pasado cuando se permitió la reapertura de algunos ‘negocios no esenciales’. Sin embargo, los picos recientes del brote tienen pensando a las autoridades en la posibilidad de ordenar de nuevo a la ciudadanía permanecer en casa y por ende el cierre de negocios y entidades que no se consideren esenciales.

De acuerdo con el vocero policial, ocho escuadrones policiacos trabajan a diario en la inspección de negocios en el condado. En un día son visitados alrededor de 500 de esos establecimientos y, desde que inició la pandemia, la Policía ha tenido contacto con cerca de 350.000 negocios.

Uso de mascarillas

Sobre el uso de mascarillas en lugares públicos, el portavoz afirmó que la Policía adelanta una campaña de “educación con mano fuerte”, en lo que respecta a la jurisdicción del Condado, para solicitar la utilización de ese implemento de seguridad.

“No queremos llevarlo al extremo de multar a una persona, pero sí podríamos, y menos al extremo de un arresto, si el ciudadano actúa con falta de respeto frente al oficial”, declaró.

El pasado 1ero. de julio, el alcalde de Miami-Dade, Carlos Giménez, ordenó el uso obligatorio de mascarillas “en todos los lugares públicos, adentro y fuera de establecimientos”, como medida extraordinaria para contrarrestar el reciente aumento de casos de coronavirus.

De hecho, municipalidades como Miami, Miami Beach, Coral Gables y Hialeah establecieron el uso del tapabocas con antelación al Condado.

La sanción vigente consta de hasta 500 dólares de multa o hasta 180 días en la cárcel por el no uso de mascarilla. A fecha de hoy, la Policía condal no reporta ninguna multa por esa orden, mientras la Comisión condal analiza la posibilidad de establecer una ordenanza muy específica que penalice a quienes no cumplan estas reglas sanitarias.

Protocolos en restaurantes

Actualmente, dada la nueva orden condal, el servicio en mesa en restaurantes está limitado a espacios exteriores, manteniendo el distanciamiento físico de seis pies entre una mesa y la otra.

Se podrá sentar un máximo de cuatro personas en una mesa.

Todos los restaurantes deberán crear marcas visibles en el piso que indiquen un distanciamiento apropiado de sesis pies en cualquier área de espera.

El desinfectante de manos debe estar disponible en la entrada. El personal anfitrión debe mantener la distancia social con el cliente al acompañarlo a la mesa.

Los clientes deberán usar las máscaras en todo momento a menos que estén sentados. Los invitados deberán usar máscaras o cubiertas faciales que cubran la boca y la nariz al salir de sus mesas.

Todos los empleados del restaurante deben usar máscaras en todo momento.

El uso de guantes es obligatorio para empleados involucrados en la preparación directa de alimentos. Los guantes deben cambiarse al menos cada 30 minutos o al cambiar de tarea. Las manos deben lavarse entre los cambios de guantes. Usar prácticas seguras para quitarse los guantes.

La limpieza de manos entre mesas es necesaria cada vez que los servidores o el personal entran en contacto físico con los invitados en las mesas o con alimentos, bebidas, vajilla, cubiertos, servilletas u otro equipo para servir. Las manos deben lavarse antes, después y entre entregas en diferentes mesas.

Todos los menús deben ser desechables y de un solo uso o deben estar provistos por un código QR que se pueda ver en un teléfono celular.

Solo se permiten cubiertos envueltos en una servilleta o desechables. No se permiten vasos de agua o vino puestos con antelación a la llegada el cliente. Los condimentos o graneros tampoco podrán permanecer en una mesa antes de que el comensal se siente. Se recomiendan toallitas desinfectantes para manos u otro método de lavado de manos en cada mesa.

Baños solo para uso individual.

Requisitos en locales comerciales