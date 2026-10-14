Sur de Florida se despide del tiempo seco y se prepara para varios días de lluvia

MIAMI. — La breve pausa de tiempo seco comienza a llegar a su fin este miércoles en el sur de Florida, donde el retorno de la humedad abrirá paso a una segunda mitad de semana más calurosa, inestable y con probabilidades crecientes de lluvia.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) en Miami describió la jornada como un periodo de transición entre la masa de aire seco que favoreció condiciones agradables durante los últimos días y una atmósfera considerablemente más húmeda que dominará hacia el fin de semana.

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Las probabilidades de precipitación oscilan entre 20% y 40% en Miami-Dade y el sur de Broward, mientras Palm Beach tendría inicialmente una posibilidad menor. Durante la tarde podrían registrarse algunos aguaceros, principalmente al sur de Alligator Alley, entre los Everglades y Naples.

Miami, Fort Lauderdale y West Palm Beach registrarán máximas cercanas a 88 grados. El viento del este y noreste puede adquirir intensidad moderada durante el día, aunque no existen avisos meteorológicos para tierra firme al inicio de la jornada, según el NWS.

Regresan el calor y las tormentas

El jueves aumentarán la humedad y las probabilidades de aguaceros dispersos. Fort Lauderdale, Boca Raton y West Palm Beach podrían alcanzar 50% de posibilidad de lluvia, con mayor concentración de las tormentas sobre el oeste de la península durante la tarde y la noche.

Aunque las temperaturas reales permanecerán entre los 80 grados altos y los 90 bajos, la combinación de calor y humedad hará que la sensación térmica se acerque a entre 100 y 105 grados durante las horas de mayor calentamiento del jueves y el viernes.

El viernes podría convertirse en el día más caluroso de la semana. Las brisas procedentes del Atlántico y el Golfo podrían converger sobre el interior y las inmediaciones del lago Okeechobee, donde se esperan tormentas vespertinas.

Fin de semana pasado por agua

El cambio más importante llegará durante el fin de semana, cuando un frente frío se acerque al sur de Florida y favorezca más lluvias y vientos en la región.

Ese frente coincidiría con una atmósfera cargada de humedad, favorable para aguaceros intensos y persistentes.

El Centro de Predicción Meteorológica colocó sectores de la costa este del sur de Florida bajo riesgo de lluvias excesivas, nivel uno de una escala de cuatro, para parte del fin de semana.

La categoría indica la posibilidad de inundaciones aisladas, especialmente en calles bajas, sectores con drenaje deficiente y comunidades que permanecen vulnerables después de las lluvias de septiembre. Todavía es demasiado pronto para precisar acumulaciones o identificar dónde caerán las cantidades mayores.

También podrían aumentar los vientos, el oleaje y las condiciones peligrosas para embarcaciones pequeñas.

El cambio no está relacionado con un ciclón tropical. El Centro Nacional de Huracanes no reporta perturbaciones con posibilidades de desarrollo en el Atlántico durante los próximos siete días.