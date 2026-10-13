El insólito caso del preso que asesinó a su compañero de celda para ser condenado a muerte en Florida

MIAMI. — Florida prevé ejecutar al mediodía de este martes a James Robertson, un reo de 63 años que admitió haber asesinado a su compañero de celda con el propósito declarado de ser trasladado al corredor de la muerte.

La inyección letal está programada en la Prisión Estatal de Florida, cerca de Starke. Al comenzar la mañana no se había informado sobre alguna orden judicial que suspendiera el procedimiento, y Robertson había reiterado que no deseaba presentar recursos finales.

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El crimen ocurrió el 10 de diciembre de 2008 en la Institución Correccional de Charlotte. De acuerdo con el expediente judicial, Robertson fabricó un garrote con varios calcetines atados, esperó a que los guardias terminaran su ronda y estranguló a Frank Hart mientras dormía.

Robertson reconoció que no existió una pelea ni una provocación previa. En una declaración jurada sostuvo que planificó el asesinato para ser acusado de homicidio en primer grado y condenado a muerte.

Rechazó cadena perpetua

La Fiscalía lo acusó inicialmente de asesinato en segundo grado y le ofreció cadena perpetua a cambio de declararse culpable. Robertson rechazó el acuerdo e insistió en que el crimen había sido premeditado y debía procesarse como asesinato en primer grado.

Dos especialistas en salud mental lo evaluaron y concluyeron que no cumplía los criterios legales de demencia. Posteriormente fue declarado competente para afrontar el proceso.

En 2012 se declaró culpable, renunció a que un jurado recomendara la pena y pidió que no se presentaran circunstancias atenuantes. Un juez lo sentenció a muerte el 18 de diciembre de ese año.

La Corte Suprema de Florida no permitió que eliminara completamente su apelación obligatoria. Sus abogados cuestionaron el procedimiento utilizado para imponer la condena, pero el tribunal confirmó en 2016 que la declaración de culpabilidad había sido consciente y voluntaria y que la pena resultaba proporcional.

Robertson se encontraba encarcelado desde antes de cumplir 18 años. Cuando mató a Hart tenía 45 y llevaba 28 años en prisión. Su fecha proyectada de liberación era 2038, pero permanecía bajo un régimen restrictivo debido a su historial de violencia penitenciaria.

Ejecución número 17

Si se completa, será la ejecución número 17 realizada por Florida en 2026. El gobernador Ron DeSantis había programado para este martes dos procedimientos, pero retiró la semana pasada la orden contra William Lee Thompson, de 74 años, sin explicar públicamente la causa.

Florida mantiene otras ejecuciones previstas: William Reaves para el 20 de octubre y Jesse Guardado para el 5 de noviembre. Robertson había aparecido en una serie documental en la que relacionó su crimen con las condiciones de aislamiento que padecía bajo custodia.

La Conferencia de Obispos Católicos de Florida pidió a DeSantis conmutar su pena por cadena perpetua. Organizaciones contrarias a la pena capital también convocaron vigilias, pero reconocieron el sufrimiento de la familia de Hart y subrayaron que la víctima tenía derecho a estar protegida mientras permanecía bajo custodia estatal.