martes 13  de  octubre 2026
PENA CAPITAL

El insólito caso del preso que asesinó a su compañero de celda para ser condenado a muerte en Florida

James Robertson rechazó una oferta de cadena perpetua, se declaró culpable y durante años intentó impedir que sus abogados recurrieran la sentencia capital

James Robertson.

James Robertson.

Departamento de Correcciones de Florida
Diario las Américas | Daniel Castropé
Por Daniel Castropé

MIAMI.— Florida prevé ejecutar al mediodía de este martes a James Robertson, un reo de 63 años que admitió haber asesinado a su compañero de celda con el propósito declarado de ser trasladado al corredor de la muerte.

La inyección letal está programada en la Prisión Estatal de Florida, cerca de Starke. Al comenzar la mañana no se había informado sobre alguna orden judicial que suspendiera el procedimiento, y Robertson había reiterado que no deseaba presentar recursos finales.

Lee además
Isaias entró con fuerza en la costa a última hora del viernes 9 de octubre como huracán de categoría 2, cerca de la localidad turística de Destin, Florida.
Daños y asistencia

Florida aún tiene miles de residentes sin electricidad tras el huracán Isaías
Ante el huracán Isaías. en Florida miembros de Miami-Dade Fire Rescue trasladan sus pertenencias durante los últimos preparativos.
TEMPORADA CICLÓNICA

Florida y Alabama en emergencia federal ante avance de Isaías que deja dos fallecidos y zonas sin luz

El crimen ocurrió el 10 de diciembre de 2008 en la Institución Correccional de Charlotte. De acuerdo con el expediente judicial, Robertson fabricó un garrote con varios calcetines atados, esperó a que los guardias terminaran su ronda y estranguló a Frank Hart mientras dormía.

Robertson reconoció que no existió una pelea ni una provocación previa. En una declaración jurada sostuvo que planificó el asesinato para ser acusado de homicidio en primer grado y condenado a muerte.

Rechazó cadena perpetua

La Fiscalía lo acusó inicialmente de asesinato en segundo grado y le ofreció cadena perpetua a cambio de declararse culpable. Robertson rechazó el acuerdo e insistió en que el crimen había sido premeditado y debía procesarse como asesinato en primer grado.

Dos especialistas en salud mental lo evaluaron y concluyeron que no cumplía los criterios legales de demencia. Posteriormente fue declarado competente para afrontar el proceso.

En 2012 se declaró culpable, renunció a que un jurado recomendara la pena y pidió que no se presentaran circunstancias atenuantes. Un juez lo sentenció a muerte el 18 de diciembre de ese año.

La Corte Suprema de Florida no permitió que eliminara completamente su apelación obligatoria. Sus abogados cuestionaron el procedimiento utilizado para imponer la condena, pero el tribunal confirmó en 2016 que la declaración de culpabilidad había sido consciente y voluntaria y que la pena resultaba proporcional.

Robertson se encontraba encarcelado desde antes de cumplir 18 años. Cuando mató a Hart tenía 45 y llevaba 28 años en prisión. Su fecha proyectada de liberación era 2038, pero permanecía bajo un régimen restrictivo debido a su historial de violencia penitenciaria.

Ejecución número 17

Si se completa, será la ejecución número 17 realizada por Florida en 2026. El gobernador Ron DeSantis había programado para este martes dos procedimientos, pero retiró la semana pasada la orden contra William Lee Thompson, de 74 años, sin explicar públicamente la causa.

Florida mantiene otras ejecuciones previstas: William Reaves para el 20 de octubre y Jesse Guardado para el 5 de noviembre. Robertson había aparecido en una serie documental en la que relacionó su crimen con las condiciones de aislamiento que padecía bajo custodia.

La Conferencia de Obispos Católicos de Florida pidió a DeSantis conmutar su pena por cadena perpetua. Organizaciones contrarias a la pena capital también convocaron vigilias, pero reconocieron el sufrimiento de la familia de Hart y subrayaron que la víctima tenía derecho a estar protegida mientras permanecía bajo custodia estatal.

Temas
Te puede interesar

Caso Hope Florida: corte ordena retirar informe sobre los $10 millones y cuestiona sus conclusiones

El Atlántico da una tregua, pero la temporada ciclónica aún no termina

Huracán Isaías: qué zonas de Florida enfrentan mayor riesgo de marejadas, lluvias e inundaciones

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Nicolás Maduro y Diosdado Cabello, declarados por EEUU líderes del Cártel de los Soles de Venezuela
JUSTICIA

Diosdado Cabello y otros dos altos mandos aparecerían en la acusación por tortura contra Maduro

Página dedicada a Colón. 
TRIBUTO

La Casa Blanca rinde homenaje a Cristóbal Colón y lo exalta como "el héroe estadounidense por excelencia"

Se observa una bandera venezolana pintada en un muro dañado entre los escombros de un edificio derrumbado tras los terremotos en Caraballeda, estado de La Guaira, Venezuela
VENEZUELA

Divulgan un video de hombres armados que llaman a combatir al régimen venezolano

Isaias entró con fuerza en la costa a última hora del viernes 9 de octubre como huracán de categoría 2, cerca de la localidad turística de Destin, Florida.
Daños y asistencia

Florida aún tiene miles de residentes sin electricidad tras el huracán Isaías

 La crisis migratoria en Ceuta se envidencia en las tiendas de campaña y construcciones improvisadas por personas asentados en la playa del Trampolín (foto del 6 de septiembre de 2026)
POLÍTICA

Marco Rubio insta a España a frenar la inmigración masiva y reforzar su defensa

Te puede interesar

Isaias entró con fuerza en la costa a última hora del viernes 9 de octubre como huracán de categoría 2, cerca de la localidad turística de Destin, Florida.
Daños y asistencia

Florida aún tiene miles de residentes sin electricidad tras el huracán Isaías

Por Daniel Castropé
El presidente Donald Trump habla con los periodistas en la Casa Blanca.
VENEZUELA

Trump sugiere que habrá más detenciones contra miembros del régimen de Maduro

Precio de la gasolina en Florida fluctúa. 
COMBUSTIBLE AL ALZA

Gasolina en Florida supera los $4: estas son las ciudades donde cuesta más y menos

James Robertson.
PENA CAPITAL

El insólito caso del preso que asesinó a su compañero de celda para ser condenado a muerte en Florida

Esta fotografía, tomada y distribuida el 13 de octubre de 2026 por The Vatican Media, muestra la llegada del Papa León XIV al Hospital Universitario Gemelli de Roma antes de una operación para extirparle un tumor pulmonar.
VATICANO

El papa León XIV ingresa al hospital para ser operado de pulmón este martes en Roma