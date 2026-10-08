Florida pide sacar de Instagram y Facebook a menores de 14 años

Una adolescente consulta una red social mientras aparece un aviso de restricción de tiempo. Florida pidió a un tribunal imponer nuevos límites a Instagram y Facebook para proteger a los menores.

MIAMI. — Florida solicitó a un tribunal estatal que obligue a Meta a retirar de Instagram y Facebook a los usuarios menores de 14 años y aplicar restricciones inmediatas a las cuentas de adolescentes mientras avanza una demanda por los presuntos daños de esas plataformas sobre la salud y el comportamiento juvenil.

El fiscal general James Uthmeier presentó ante un tribunal del condado Pasco una petición de medida cautelar temporal. Si el juez la concede, Meta tendría que identificar a los menores de 14 años residentes en Florida y cerrar sus cuentas, sin esperar una sentencia definitiva sobre el litigio.

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La solicitud también busca limitar a dos horas diarias el tiempo que los adolescentes pueden utilizar el conjunto de aplicaciones de Meta. Al agotarse ese periodo, quedarían interrumpidas incluso funciones como la mensajería, una condición más estricta que las restricciones aceptadas por la compañía en un acuerdo nacional reciente.

Funciones bajo cuestionamiento

La Fiscalía pretende que Meta desactive para los menores la reproducción automática de videos y el desplazamiento continuo —conocido en inglés como infinite scroll—, que permite consumir publicaciones sin llegar al final de la pantalla.

Florida sostiene que esas herramientas fueron diseñadas para prolongar la permanencia de los usuarios y aumentar la interacción. La petición también busca impedir que la empresa muestre anuncios a los adolescentes dentro del estado.

Las afirmaciones forman parte de la demanda presentada por el Gobierno estatal y todavía deberán ser examinadas judicialmente. Florida acusa a Meta de diseñar deliberadamente Facebook e Instagram para generar dependencia entre los jóvenes y de ofrecer a padres y consumidores una imagen engañosa sobre la seguridad de sus productos.

Meta niega haber actuado indebidamente y asegura que ha incorporado herramientas destinadas a proteger a los adolescentes. La empresa calificó la medida cautelar solicitada por Uthmeier como carente de fundamento y cuestionó que Florida la presente varios años después del comienzo del litigio.

“Su fiscal general debería utilizar los recursos de los contribuyentes para lograr que YouTube y TikTok brinden herramientas a los padres y protejan a los adolescentes de Florida”, expresó un portavoz de Meta.

Florida rechazó acuerdo nacional

La disputa ocurre después de que Meta alcanzara en agosto un acuerdo con 48 estados y el Distrito de Columbia. La compañía aceptó pagar hasta $18.000 millones y modificar determinadas funciones para usuarios adolescentes, sin admitir responsabilidad.

Uthmeier decidió no incorporar a Florida al convenio y continuar el litigio estatal. Su oficina calificó el pacto como una sanción insuficiente que podría ser asumida por la empresa como otro costo operativo.

Las exigencias planteadas por Florida superan varios compromisos incluidos en ese acuerdo. Además de restringir el acceso y la publicidad, el estado pretende que las modificaciones se apliquen mientras el caso sigue su curso, un proceso que podría prolongarse.

La petición no produce cambios automáticos en las cuentas y corresponde al juez decidir si Florida demostró que existe un riesgo suficientemente inmediato y que las restricciones solicitadas resultan legalmente justificadas antes de resolver el fondo de la demanda.