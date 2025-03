Israel y Hamás, la encrucijada que no para de sorprender

MIAMI.- Las treguas en la guerra suelen ser muy frágiles. Basta que una de las dos partes decida romperla. Israel acusa a Hamás de demorar la entrega de rehenes y reamarse para atacar más tarde y Hamás culpa a Israel de no retirar sus tropas de Gaza e impedir la entrada de suministros. Ante estas discrepancias, las bombas y los proyectiles de un lado y el otro vuelven a caer.

Con 59 rehenes israelíes aún en cautiverio, de los 251 que fueron secuestrados por Hamás el 7 de octubre de 2023, las probabilidades de vida y regreso disminuyen, como se reduce la posibilidad de un acuerdo definitivo y la paz plena que no llega.

Por qué Israel reanuda los ataques contra Hamás es la pregunta que muchos hacen. Por un lado, está la demora en entregar los rehenes, el rearme del grupo terrorista y la manipulación de situaciones para tomar ventaja.

“Hamás pensó que Israel no podía reanudar la guerra y se equivocó. Creo que el gobierno del primer ministro Benjamin Netanyahu, ahora con más apoyo de Estados Unidos, busca demostrar que la lucha contra el terrorismo continúa y que no parará hasta desmantelar por completo a Hamás”, declaró a DIARIO LAS AMÉRICAS el especialista en asuntos del Medio Oriente y exfiscal de Israel Mookie Tenembaum.

Propuestas

Sobre si la propuesta de ‘limpiar’ Gaza, luego de eliminar a Hamás, y rehacerla en un lugar próspero y pacífico, como planteó el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fracasó, Tenembaum opinó que “el problema es sacar a la población, pero hay informes que aseguran que el 75% de la población se quiere ir”.

No obstante, hay quienes siguen calificando la propuesta de maniobra política que busca crear diferencias en la cúpula de Hamás y la población en Gaza para debilitar a la milicia terrorista y poder actuar sobre ella con mayor facilidad.

“Sabemos que Hamás es el problema”, señaló el profesor emérito de Derecho de la Universidad de Lleida, en Cataluña, España, Ferran Espaser.

“Hamás, a diferencia del partido Fatah, que gobierna el resto de Palestina, no reconoce la existencia de Israel y eso imposibilita un acuerdo de paz”, subrayó.

Hasta la fecha, ninguna propuesta de paz ha sido materializada plenamente. “Mientras existan fuerzas que no permitan la existencia de un pueblo que quiere vivir donde sus antepasados vivieron y profese otra religión que no sea el islán, no habrá paz”, recalcó.

La otra propuesta, la que plantea Francia y un grupo de países árabes, sobre persuadir a Hamás y reconstruir Gaza, tampoco parece ser realista.

“Que aún se siga hablando de la propuesta de Trump incrementa la posibilidad, y cuanto más Trump cumpla sus promesas” de hacer que Hamás devuelva los rehenes y pare de atacar a Israel, “será más fácil llevar a cabo un plan en Gaza”, auguró Tenembaum.

Hamás

La milicia terrorista reanudó sus ataques a Israel, con morteros y proyectiles, lo que demuestra que su capacidad militar no ha muerto.

Reportes de prensa en Israel indican que mediadores de Hamás estarían dispuestos volver a conversar sobre la liberación de rehenes si el alto al fuego sobre Gaza se reanuda.

Vale recordar que el 7 de octubre de 2023 Hamás asaltó comunidades israelíes cercanas a Gaza y asesinó a 1.139 personas, hirió alrededor de 1.000 y secuestró a 251 que fueron llevados como rehenes a territorio gazatí, entre ellos 30 niños.

Entonces, Israel desató una fuerte ofensiva militar contra Hamás, en la que, según informes de la autoridad palestina en Gaza, más de 47.000 personas murieron.

Sin embargo, un estudio independiente señala que el número de muertes en la guerra de Israel en Gaza ha sido inflado.

El informe, que fue realizado por el grupo de investigadores Henry Jackson Society, con sede en Londres, afirma que la cifra publicada por la autoridad palestina de Gaza y reproducida por la inmensa mayoría de los medios de comunicación no separa civiles de combatientes terroristas.

Además, ningún grupo independiente o fuerza internacional de naciones avala la cifra reportada por Hamás.

Algunos de los hallazgos clave incluyen hombres listados como mujeres para inflar las muertes femeninas, adultos registrados como niños, muertes desproporcionadas de hombres en edad de luchar, la inclusión de muertes naturales en los informes y la falta de información de los medios sobre las muertes de combatientes.

De las más de 47.000 muertes reportadas por Gaza, Israel afirma que al menos 17.000 son combatientes terroristas, aunque otras cifras mencionan 20.000.

Acorde con un informe de la Organización de Naciones Unidas, basado en imágenes satelitales tomadas desde el espacio, unas 60.000 edificaciones fueron destruidas y otras 20.000 severamente dañadas por las fuerzas israelíes, en las que, según Israel, se escondían terroristas.

De los 251 secuestrados, israelíes y otras nacionalidades, 59 permanecen en cautiverio sin prueba de vida.