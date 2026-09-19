sábado 19  de  septiembre 2026
ACERCAMIENTO

Paraguay y Venezuela "inician un diálogo" para el restablecimiento de relaciones

El presidente Santiago Peña y la primera dama Leticia Ocampos fueron recibidos por la jefa encargada Delcy Rodríguez tras 20 meses de ruptura diplomática

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, y su esposa Leticia Ocampos fueron recibidos por la jefa encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez en el Palacio de Miraflores, el 19 de septiembre de 2026.

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, y su esposa Leticia Ocampos fueron recibidos por la jefa encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez en el Palacio de Miraflores, el 19 de septiembre de 2026.

EFE/ Miguel Gutiérrez
Por Valeria Montero

CARACAS.- El presidente de Paraguay, Santiago Peña, se reunió en Venezuela con la jefa encargada Delcy Rodríguez, quien lo recibió este sábado en visita oficial, lo que supone el inicio de un acercamiento entre las dos naciones luego de 20 meses de ruptura de las relaciones diplomáticas.

Peña, quien lidera un gobierno democrático desde 2023, llegó al palacio presidencial de Miraflores junto a la primera dama, Leticia Ocampos, y aseguró sentirse "muy contento de estar" en el país.

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Venezuela rompió relaciones con Paraguay en enero de 2025 después de que Peña reconoció al opositor Edmundo González Urrutia como ganador de las elecciones de 2024, en las que el Consejo Nacional Electoral (CNE) -controlado por el chavismo proclamó, sin actas, al depuesto dictador Nicolás Maduro en busca de controlar el poder.

La visita del mandatario paraguayo es la segunda que recibe Delcy Rodríguez, luego de la captura del depuesto Nicolás Maduro en enero pasado. La primera fue la del entonces presidente de Colombia, el izquierdista Gustavo Petro, en abril pasado.

Diálogo para reinicio de relaciones

Durante la reunión, Peña y Rodríguez abordaron una agenda que incluye temas migratorios y otros "aspectos clave" como el desarrollo económico, comercial y "el bienestar de los venezolanos".

También estaba previsto conversar sobre la deuda paraguaya por la compra de petróleo venezolano, la cual se estima en 300 millones de dólares, según la cancillería paraguaya.

El viernes, el canciller Rubén Ramírez adelantó que el encuentro sería una "reunión de mutuo respeto" para trabajar en "el inicio de un diálogo" que "conduzca al restablecimiento de relaciones diplomáticas o consulares".

Ramírez acotó que existe una "diferencia" sobre la deuda que reclamaba entonces Maduro y los registros de la estatal Petróleos Paraguayos (Petropar) que se elevó ante la Cámara de Comercio Internacional (CCI), con sede en París.

Se informó que luego de su visita a Caracas, Peña viajará a Nueva York para participar en la Asamblea General de las Naciones Unidas, en la que intervendrá por tercera vez desde que asumió la Presidencia en agosto de 2023.

FUENTE: Con información de EFE

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