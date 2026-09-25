viernes 25  de  septiembre 2026
POLÍTICA

Netanyahu conversa con presidentes de Bolivia, Panamá y Paraguay sobre alianza en seguridad

Durante la cita de Netanyahu con mandatarios latinoamericanos, se reafirmaron "los valores y el firme compromiso en la lucha contra el terrorismo"

Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel, conversó el 24 de septiembre de 2026 con los presidentes de Bolivia, Rodrigo Paz, de Panamá, José Raúl Mulino, y Paraguay, Santiago Peña, sobre una alianza clave en materia de seguridad. La cita fue en Nueva York, al margen de la Asamblea General de la ONU

Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel, conversó el 24 de septiembre de 2026 con los presidentes de Bolivia, Rodrigo Paz, de Panamá, José Raúl Mulino, y Paraguay, Santiago Peña, sobre una alianza clave en materia de seguridad. La cita fue en Nueva York, al margen de la Asamblea General de la ONU

Cuenta en X del presidente Santiago Peña
Por Sofía Nederr

NUEVA YORK.- El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, dialogó con los presidentes de Bolivia, Rodrigo Paz, de Panamá, José Raúl Mulino, y Paraguay, Santiago Peña, sobre una alianza estratégica entre su país y América Latina. La reunión tuvo lugar el jueves en Nueva York, al margen de la Asamblea General de la ONU.

Durante el encuentro, Netanyahu señaló a los mandatarios la disposición de Israel para colaborar en materia de seguridad y tecnología.

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"Los invité a unirse a los 'Acuerdos de Isaac' y a ampliar el círculo de amistad y asociación con Israel en economía, innovación y seguridad. Les agradecí por su apoyo a Israel y por estar a nuestro lado en la arena internacional, y les llamé a unirse a la iniciativa estadounidense para retirarse del corrupto Tribunal Internacional. Irán y sus proxies amenazan no solo a Israel. Han actuado y actúan también en suelo de América Latina", señaló el primer ministro israelí en X.

Según informó el presidente de Paraguay, los líderes conversaron sobre "mecanismos para consolidar una seguridad duradera" y de avanzar en la alianza.

Dijo también que, en la reunión, fueron reafirmados "los valores compartidos y el firme compromiso de sus respectivos gobiernos en la lucha contra el terrorismo".

Santiago Peña trasladó la embajada de su país de Tel Aviv a Jerusalén, reinaugurada en diciembre de 2024, dos meses después de que Israel reabrió su legación diplomática en Asunción, tras seis años cerrada.

Por su parte, el presidente panameño señaló a Netanyahu su interés por entablar un programa de cooperación en aspectos como la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico.

El primer ministro israelí mostró interés en conocer la experiencia y estrategia que diseñó el gobierno de Mulino para controlar la frontera y bloquear la migración ilegal a través del Darién hacia Estados Unidos.

El encuentro de Netanyahu con los presidentes latinoamericanos se conoció luego después de la cita que Netanyahu sostuvo con el presidente argentino, Javier Milei, a quien agradeció su apoyo "firme e incondicional" a Israel.

El peligro de Irán

En su discurso ante la ONU, el jueves, el primer ministro israelí advirtió del peligro global que supone Irán. Negó que su país esté cometiendo un genocidio en Gaza, atacó a Europa y ratificó que Cisjordania pertenece a Israel.

Antes de que Benjamin Netanyahu tomara la palabra, casi todos los representantes de varios países, entre los que estaban Sudán, Túnez, Líbano o Suiza, abandonaron la sala en medio de sonoros abucheos. Estos fueron contrarrestados por gritos de "Am Israel Jai" ('El pueblo de Israel vive'); un eslogan que resurgió desde los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023.

FUENTE: Con información de EFE/Santiago Peña/La Estrella

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