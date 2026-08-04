martes 4  de  agosto 2026
COOPERACIÓN

EEUU y Paraguay firman memorándum en cooperación estratégica de energía nuclear civil

Marco Rubio, secretario de Estado de EEUU, y Rubén Ramírez Lezcano, canciller de Paraguay, firmaron el acuerdo para fortalecer relaciones entre ambos países

El canciller de Paraguay,&nbsp; Rubén Ramírez Lezcano, junto a Mraco Rubio, secretario de Estado de EEUU (Departamento de Estado)

El canciller de Paraguay,  Rubén Ramírez Lezcano, junto a Mraco Rubio, secretario de Estado de EEUU (Departamento de Estado)

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON.- Como una forma de estrechar los lazos de cooperación bilateral, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y el canciller de Paraguay, Rubén Ramírez Lezcano, firmaron un memorándum de entendimiento en materia de cooperación estratégica nuclear civil.

Rubio afirmó que la firma del memorándum, es simplemente un paso más en el crecimiento continuado de la relación entre los dos países.

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“Considero que este memorando de entendimiento refleja esa cooperación continuada. De hecho, tal y como comentábamos en nuestra reunión hace un momento, siempre han existido fuertes vínculos entre Estados Unidos y Paraguay; esos vínculos no han hecho más que fortalecerse”, dijo el secretario de Estado. “Considero que este memorando de entendimiento refleja esa cooperación continuada. De hecho, tal y como comentábamos en nuestra reunión hace un momento, siempre han existido fuertes vínculos entre Estados Unidos y Paraguay; esos vínculos no han hecho más que fortalecerse”, dijo el secretario de Estado.

Agregó que "acuerdos como este y otros, que espero que se alcancen en el futuro, comenzarán a generar avances reales y concretos, institucionalizando los profundos lazos entre nuestros dos países de cara al futuro, de modo que no sean solo el resultado de una administración o una época, sino que se conviertan en algo duradero y puedan sobrevivir a los cambios en los vientos políticos que se producen en las democracias de vez en cuando”.

Rubio, señaló, no obstante, que los cimientos sobre los que se asienta esta relación siguen siendo firmes y sólidos. “Me siento muy orgulloso de formar parte de esto hoy, y creo que es una prueba de ello”.

Reiteró que la relación entre EEUU y Paraguay ha sido muy cercana y muy fuerte. “Pero lo que hemos visto en el último año y medio ha sido increíble. La relación entre ambos países ha crecido de manera histórica y, a través de este entendimiento que tenemos hoy, simplemente es evidencia de eso”.

EEUU y Paraguay construyen relaciones regionales

Destacó que, como secretario de Estado de EEUU, se le hace más fácil contribuir con el esfuerzo de forjar una relación con el país suramericano.

A su juicio, lo que ambos países han logrado no se trata solo de temas bilaterales, sino regionales y de ahí, que la relación entre ambas naciones cambiará para siempre y “de manera extraordinaria”.

El acuerdo firmado es una evidencia y un paso más en el camino que tienen en la meta común.

Recordó que la transición política en Paraguay les llevó casi tres años y medio completar ese proceso. La afirmación la hizo para señalar que la transición política en Venezuela “será de meses y no de años”.

Irán nunca podrá tener un arma nuclear

En relación con un posible acuerdo con Irán, Rubio indicó que el acuerdo principal es el que tiene que ver con sus ambiciones nucleares.

“Nunca podrán tener un arma nuclear; el presidente (Trump) ha sido muy claro al respecto. Por lo tanto, la desnuclearización de Irán es el acuerdo definitivo. Creo que el acuerdo inmediato, y aquel en el que se ha prestado mucha atención, es el relativo a los estrechos, en los que hay buques que transitan por ellos, hay petróleo… en estos momentos se está transportando petróleo a través de los estrechos. Por lo tanto, los estrechos están abiertos”.

A modo de resumen, señaló que EEUU participa en un diálogo y una negociación entre Omán e Irán sobre cómo se puede facilitar el paso seguro de más buques a corto plazo, mientras avanzan hacia esas conversaciones a más largo plazo sobre la desnuclearización.

“Y basta con decir que se han logrado avances en esas conversaciones, aunque aún no se ha llegado al final aún. Esperamos que eso ocurra muy pronto”.

FUENTE: Con información del Departamento de Estado de EEUU

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