Francia anuncia otra noche de toque de queda parcial en París tras disturbios

n empleado del ayuntamiento borra grafitis de la estatua de la Plaza de la República cuatro días después de los disturbios y saqueos ocurridos en el marco de las protestas nacionales contra el "alto costo de la vida".

PARÍS.- Las autoridades francesas decretaron un toque de queda este miércoles en algunos barrios de París por tercera noche consecutiva para evitar disturbios y saqueos como los que conmocionaron a Francia el fin de semana.

La medida, que entrará en vigor a las 23H00 (21H00 GMT) hasta las 06H00 (04H00 GMT) del jueves, afecta a dos pequeños sectores de la capital: la plaza de la República y la zona comercial de Les Halles.

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La plaza de la República y sus alrededores fueron uno de los epicentros de los enfrentamientos el sábado con las fuerzas de seguridad, unos desórdenes que las autoridades atribuyeron sobre todo a "grupúsculos de ultraizquierda".

La prefectura de policía de París también prohibió las concentraciones desde las 20H00 (18H00 GMT) hasta la mañana del jueves en sectores estratégicos más amplios, como los Campos Elíseos o las estaciones de trenes.

Los disturbios tuvieron lugar en los márgenes de manifestaciones multitudinarias en Francia contra el encarecimiento de la vida y para apoyar a los estudiantes de liceo que reclaman mejores condiciones de estudio.

Francia se prepara para una nueva jornada de manifestaciones el próximo sábado. Bajo presión, el primer ministro, Sébastien Lecornu, anunció un despliegue policial "masivo" para evitar nuevos desórdenes.

La restricción de movimientos es semejante a la de anoche, que ya era menos amplia que lo puesto en marcha el lunes, cuando se incluyeron zonas cercanas a centros de poder, como el Elíseo o la Asamblea Nacional.

Más allá de París

Otras ciudades francesas como Niza (sur) y Burdeos (suroeste) también tienen activos toques de queda en ciertos barrios, pero solo para los menores de edad no acompañados, que estarán vigentes hasta el próximo 26 octubre.

Marsella (sur) y Lyon (sureste), que han contado con toques de queda las dos últimas noches, aún no difundieron si renovarán el dispositivo.

Estas medidas restrictivas buscan atajar los saqueos y pillajes producidos al margen de las manifestaciones del sábado 17 de octubre contra el encarecimiento de la vida y la degradación de la Sanidad y la Educación, y que se ha saldado con al menos 3.000 establecimientos comerciales afectados.

De los algo más de 2.500 arrestados en los disturbios producidos en toda Francia (95 % hombres y 70 % mayores de edad), 174 han pasado a prisión preventiva, de acuerdo con los últimos datos del ministro de Justicia, Gérald Darmanin.

Las autoridades están de nuevo en alerta tras la nueva movilización del sábado 24 de octubre, convocada por los 'chalecos amarillos'.

FUENTE: Con información de AFP/EFE