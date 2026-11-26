En esta foto de archivo tomada el 19 de febrero de 2016, el actor francés Gérard Depardieu llega para un photocall de la película Saint Amour en competencia en el 66 Festival de Cine de Berlín. El Museo Grévin, en París, retira figura del artista.

El actor francés Gérard Depardieu será juzgado por la presunta violación y agresión sexual de la actriz Charlotte Arnould.

Arnould alega que Depardieu, amigo de su padre, la violó en dos ocasiones distintas durante el verano de 2018, cuando ella visitó su casa en París para pedirle consejo. Arnould tenía 22 años en ese momento, mientras que Depardieu tenía 69.

El jueves, un tribunal parisino desestimó la apelación de Depardieu para que se archivara el caso.

A principios de este mes, Depardieu retiró su apelación contra la condena en otro caso, admitiendo su culpabilidad por la agresión sexual a dos mujeres en el set de rodaje de la película The Green Shutters de Jean Becker en 2021.

El tribunal determinó que el actor francés había manoseado sexualmente a dos mujeres, una diseñadora de producción y una ayudante de dirección, durante el rodaje y le impuso una pena de 18 meses de prisión condicional. La sentencia también obliga a Depardieu a inscribirse en el registro nacional de delincuentes sexuales de Francia.

La fiscalía de París anunció el sábado 21 de noviembre la apertura de una nueva investigación judicial contra Depardieu en relación con una denuncia por violación y agresión sexual presentada en su contra. Una actriz acusa a Depardieu de violación por un presunto incidente ocurrido en el rodaje de la película Thalasso, de Guillaume Nicloux, en 2018.

La actriz alega que, durante la filmación de una escena íntima que no figuraba en el guion original, fue violada por Depardieu y agredida sexualmente por su compañero de reparto, el escritor francés Michel Houellebecq. Houellebecq, uno de los novelistas más aclamados de Francia, también está siendo investigado.