Más de 40 heridos por fuerte explosión en una gasolinera en céntrica zona de Roma

Tanto los jefes de la policía y de los bomberos de la región de Lacio confirmaron que la explosión se debió a “un fallo” del sistema de descarga de gas licuado que hacía un camión cisterna, “comparable a la explosión de una bomba”.

La fuerte explosión ocurrió en una calle de la zona de Casilino, y varios colegios y edificaciones cercanos, entre estas un pabellón deportivo que alberga un campamento de verano infantil, sufrieron fuertes daños, mientras que otras fueron evacuados, informó el servicio de emergencias en un mensaje recogido por agencias de noticias.

La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, dijo estar atenta al suceso en el que trabajan más de 10 equipos de seguridad y emergencia.

Embed - Powerful explosion at gas station in Rome, at least 9 injured