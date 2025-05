Suspenden reunión del viernes entre Irán y la UE, según ministro francés

WASHINGTON.- El ministro de Asuntos Exteriores de Francia, Jean-Noël Barrot, confirmó el jueves que no habrá reunión el viernes entre iraníes y europeos sobre la cuestión nuclear iraní, como Teherán había sugerido a principios de esta semana.

"Se había previsto una reunión técnica antes de la (...) reunión de alto nivel entre Estados Unidos e Irán. Dado que dicha reunión no se celebró, la reunión técnica ya no es relevante, al menos no en ese momento", declaró a la AFP, refiriéndose al aplazamiento de un encuentro en Roma el sábado.