Revelan llamada al 911, acusado de asesinar a El Taiger fingió ser testigo del crimen

La grabación, efectuada en español poco después de que presuntamente abandonara el SUV Mercedes-Benz con José Manuel Carbajal Zaldívar (El Taiger) gravemente herido cerca del Hospital Jackson Memorial, detalla la fría descripción de Valdez-Galloso al operador.

Llamada

En el audio se escucha decir a Valdez-Galloso: "Yo pasé chismeando ahora que me parqué, y vi el carro arrancado". Acto seguido, dijo: "Me extrañó. No vi a nadie adentro, asomé la cabeza y ahí hay como un hombre tirado en el carro".

Cuando el operador del 911 le preguntó si había intentado hacer contacto o si la persona parecía dormida, Valdez-Galloso respondió: "Yo le toqué, le hice de todo y vi un manchón de sangre ahí en el piso... adentro del carro cuando miré así por la ventana... Un hombre, sí. Está medio desnudo".

Esta llamada es una pieza clave en la cronología de eventos que, según la fiscalía, ocurrieron la madrugada del 3 de octubre. Las autoridades sostienen que Valdez-Galloso disparó a El Taiger en la cabeza en su residencia en la ciudad de Hialeah.

Posteriormente, como muestran videos de vigilancia, presuntamente arrastró el cuerpo hasta el vehículo del artista, limpió la escena, condujo erráticamente alrededor del hospital y finalmente abandonó el coche antes de realizar la llamada al 911 desde su propio teléfono, intentando desviar la atención.

Según los registros oficiales, El Taiger aún estaba con vida cuando la policía llegó al lugar donde se encontraba el vehículo. De allí fue trasladado al Hospital Jackson Memorial, situado a corta distancia.

El caso

El Taiger, una figura prominente del reguetón cubano, falleció el 10 de octubre pasado tras una semana en estado crítico. Decenas de sus seguidores se reunían a diario en los alrededores del hospital como muestra de apoyo al artista.

Valdez-Galloso, conocido como "El Narra" y con un extenso historial delictivo que incluye delitos sexuales, fue arrestado en Nueva York semanas después del incidente. Más tarde, las autoridades procedieron a trasladarlo a Miami-Dade.

Actualmente, el sospechoso enfrenta cargos de asesinato en primer grado, manipulación de evidencia y posesión de arma por un delincuente convicto. Se declaró no culpable, alegando defensa propia, y permanece detenido sin derecho a fianza.

El caso, que conmocionó a la comunidad latina en Miami y a los seguidores del artista en Cuba, sigue su curso. Nuevas pistas incriminan a Valdez-Galloso como el presunto autor del asesinato del cantante.

Las autoridades también confirmaron que buscan interrogar a una mujer vista en grabaciones de seguridad cerca de la escena del crimen, aunque su identidad y relación con los hechos aún no han sido esclarecidas públicamente.

En marzo, la Fiscalía Estatal de Miami-Dade anunció su decisión de no solicitar la pena de muerte para Valdez-Galloso. La determinación generó una fuerte reacción, especialmente de los familiares de El Taiger, quienes manifestaron su desacuerdo y la intención de apelar.

La revelación del audio del 911 se suma a la considerable evidencia acumulada por los investigadores, lo que refuerza la narrativa de la fiscalía sobre las acciones de Valdez-Galloso tras el disparo mortal.