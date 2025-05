Trump admite sorpresa por ataques de Rusia a Ucrania durante conversaciones: "Estoy muy decepcionado"

Este viernes 30 de mayo, Trump señaló: "He visto cosas que me sorprendieron mucho: disparos de cohetes contra ciudades como Kiev durante una negociación que sentí que estaba a punto de cerrarse. Íbamos a resolver un problema y, de repente, dispararon cohetes contra un par de ciudades y murió gente. Vi cosas que me sorprendieron, y no me gusta que me sorprendan. Así que estoy muy decepcionado en ese sentido".