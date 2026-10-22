jueves 22  de  octubre 2026
SALUD

Un nuevo brote de ébola mantiene a Africa y a la OMS en alerta máxima

La epidemia de ébola en la República Democrática del Congo se ha convertido en la más letal de la historia del país, con 4.381 fallecidos

Trabajadores de la salud permanecen en un nuevo centro de tratamiento para el ébola durante una visita de Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), en Bunia, en el noreste de la República Democrática del Congo, el 31 de mayo de 2026. &nbsp;

Trabajadores de la salud permanecen en un nuevo centro de tratamiento para el ébola durante una visita de Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), en Bunia, en el noreste de la República Democrática del Congo, el 31 de mayo de 2026.

 

AFP

LAGOS.- El jefe de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para África advirtió el jueves que el continente enfrenta ahora un brote de ébola "más complejo", después de que el virus se propagara desde África oriental hasta Nigeria.

"Nos enfrentamos a un panorama de brote más complejo. Nigeria ha confirmado un caso importado de enfermedad por el virus del ébola", declaró Mohamed Janabi, director regional de la OMS para África, durante una conferencia de prensa en línea.

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El país más poblado del continente se convirtió así en el cuarto país de África afectado por el brote, que esta semana pasó a abarcar distintas regiones del continente, después de que Kenia, en el este, informara de nueve casos desde el 6 de octubre.

La noticia reavivó el recuerdo del gran brote de 2014 que afectó a varios países de la región y causó más de 11.000 muertes en África occidental entre finales de 2013 y 2016.

La experiencia de Nigeria en contener con éxito un brote de ébola en 2014 ha reforzado la confianza en la capacidad del país para responder eficazmente a nuevas amenazas para la salud pública.

Enfermeras de la Cruz Roja se llevan un cuerpo sospechoso de estar infectado por el ébolaa las afueras de Monrovia, Liberia.
Enfermeras de la Cruz Roja se llevan un cuerpo sospechoso de estar infectado por el ébolaa las afueras de Monrovia, Liberia.

Ascienden a más de 9.700 los casos y cerca de 4.700 los muertos

La epidemia de ébola en la RDC se ha convertido en la más letal de la historia del país, con 4.381 fallecidos entre más de 9.000 casos confirmados desde mediados de mayo, según las autoridades sanitarias. El brote ya afecta a ocho provincias y tras la confirmación de contagios durante los últimos días por parte de Kenia y Nigeria.

El Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) ha señalado en un comunicado que hasta la fecha hay confirmados 9.704 casos y 4.687 fallecidos, una cifra que incluye 67 contagios y 41 muertos durante las últimas 24 horas, con una tasa de letalidad total del 48,3%.

Asimismo, ha manifestado que en estos momentos hay 1.041 personas hospitalizadas o en aislamiento, mientras que 2.595 han recibido el alta tras superar la enfermedad. La tasa de seguimiento de los contactos es del 79,7%, con casos detectados en las provincias de Ituri, Kivu Norte, Kivu Sur, Alto Uélé, Bajo Uélé, Tshopo, Ubangi Sur y Ubangi Norte.

El brote en RDC es ya el más mortífero en la historia del país, superando el registrado entre 2018 y 2020, con las proyecciones apuntando a que podría llegar a superar al registrado entre 2014 y 2016 en África occidental, que dejó 28.616 casos y 11.325 fallecidos en Guinea, Liberia y Sierra Leona, según los datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

¿Existe una vacuna contra la enfermedad del ébola?

Según explica la Organización Mundial de la Salud (OMS), la enfermedad del ébola es una enfermedad causada por un grupo de virus denominados ortoebolavirus. Se conocen cuatro especies que causan la enfermedad en el ser humano:

  • El virus del Ébola, causante de la enfermedad por el virus del Ébola (anteriormente conocido como ebolavirus Zaire)
  • El virus de Bundibugyo, que causa la enfermedad por el virus de Bundibugyo
  • El virus del Sudán, causante de la enfermedad por el virus del Sudán
  • El virus del bosque de Taï, causante de la enfermedad por el virus del bosque de Taï.

Actualmente, solo hay una vacuna autorizada y precalificada por la OMS (Ervebo), disponible específicamente para la variante del virus que causa la enfermedad por el virus del Ébola. No existen vacunas autorizadas para el resto de virus.

FUENTE: Con información de EFE/EUROPA PRESS

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