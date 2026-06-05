viernes 5  de  junio 2026
MEDIDAS

Así es el plan de respuesta continental contra el ébola activado por África

El último balance eleva los muertos confirmados a 65 y los casos verificados a 397, la inmensa mayoría en RDC

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Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Los Centros de Control de Enfermedades de África (CDC Africa) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) activaron un "plan de respuesta continental" para hacer frente al peor brote de ébola de la historia reciente, con epicentro en la República Democrática del Congo y extendido a Uganda, que ha dejado ya 65 muertos y 397 casos confirmados.

El plan, que tiene una duración estimada de seis meses, hasta noviembre de este año, tiene como objetivo recaudar unos 450 millones de euros (unos 513 millones de dólares) "en la preparación, detección rápida y respuesta al brote" caracterizado por las enormes dificultades sobre el terreno a la hora de controlarlo, dada la violencia reinante en el norte de la RDC y los constantes desplazamientos de población que ha provocado.

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El plan también se centra en la protección de las poblaciones vulnerables, el fortalecimiento de la colaboración transfronteriza y el apoyo a los países para que respondan con rapidez a los nuevos casos.

Además, en una decena de "países prioritarios" se están reforzando medidas cruciales para mejorar la preparación ante emergencias de salud pública y garantizar la detección temprana y una respuesta rápida.

FUENTE: EUROPA PRESS

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