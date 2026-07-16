jueves 16  de  julio 2026
ALERTA

La OMS advierte sobre la acelerada propagación del ébola en República Democrática del Congo

No existe ni vacuna ni tratamiento contra la variante Bundibugyo, responsable del actual brote de ébola, pero la OMS informó que comenzó este mes los ensayos clínicos

Personal médico con equipo de protección personal (EPP) se encuentra junto al ataúd de un paciente fallecido por ébola, sobre un remolque en un hospital de Rwampara el 21 de mayo de 2026.

Personal médico con equipo de protección personal (EPP) se encuentra junto al ataúd de un paciente fallecido por ébola, sobre un remolque en un hospital de Rwampara el 21 de mayo de 2026.

AFP
Trabajadores de la salud permanecen en un nuevo centro de tratamiento para el ébola durante una visita de Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), en Bunia, en el noreste de la República Democrática del Congo, el 31 de mayo de 2026. &nbsp;

Trabajadores de la salud permanecen en un nuevo centro de tratamiento para el ébola durante una visita de Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), en Bunia, en el noreste de la República Democrática del Congo, el 31 de mayo de 2026.

 

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

GINEBRA.- El brote de ébola declarado hace dos meses en la República Democrática del Congo (RDC) se propaga "más rápidamente que todas las epidemias anteriores", alertó el jueves el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

"Es la tercera epidemia de ébola más importante jamás registrada: en los últimos meses se ha propagado más rápidamente que todas las epidemias anteriores", declaró a periodistas Tedros Adhanom Ghebreyesus.

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Personal médico con equipo de protección personal (EPP) traslada a un paciente en camilla en el hospital de Rwampara el 21 de mayo de 2026. Según la OMS, se sospecha que el último brote en la República Democrática del Congo, el decimoséptimo que afecta a este vasto país de África central con más de 100 millones de habitantes, ya ha causado 139 muertes de entre casi 600 casos probables.
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Trabajadores de la salud permanecen en un nuevo centro de tratamiento para el ébola durante una visita de Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), en Bunia, en el noreste de la República Democrática del Congo, el 31 de mayo de 2026.  
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Avance de la epidemia

"Hasta la fecha, se han notificado 2,003 casos, de los cuales 796 han sido mortales. A título comparativo, la epidemia de ébola de 2018 (en la República Democrática del Congo) tardó más de 10 meses en alcanzar los 2,000 casos confirmados", explicó. Aquella epidemia, la más mortífera en el país, causó casi 2,300 muertos entre los 3,500 enfermos registrados entre 2018 y 2020.

Tedros precisó que la "mayor preocupación" actual de la OMS reside en la transmisión en la provincia de Ituri (noreste), foco de este brote, donde, según él, "más del 80% de los nuevos casos se detectan fuera de las listas de contactos conocidos".

No existe ni vacuna ni tratamiento contra la variante Bundibugyo, responsable del actual brote de ébola, pero la OMS informó que comenzó este mes los ensayos clínicos con dos tratamientos: el anticuerpo monoclonal MBP134 y el antiviral remdesivir, por separado o en combinación.

FUENTE: Con información de AFP

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