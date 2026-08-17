EEUU adopta medidas de control de viajeros ante mortífera epidemia de ébola en África

Aviso de las líneas aéreas para los pasajeros que van hacia los EEUU.

Trabajadores de la salud permanecen en un nuevo centro de tratamiento para el ébola durante una visita de Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), en Bunia, en el noreste de la República Democrática del Congo, el 31 de mayo de 2026.

MIAMI .-La epidemia de ébola en República Democrática del Congo es la más mortífera de la historia del país, con más de 2.300 fallecimientos registrados, según el último balance publicado por las autoridades este lunes. Ante esta gravedad el Departamento de Estado implementó medidas sanitarias para viajeros que hayan estado recientemente en la República Democrática del Congo, Uganda o Sudán del Sur . Todos los ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes procedentes de esos países deberán ingresar únicamente a través del Aeropuerto Internacional Washington-Dulles .

Actualmente cuando un pasajero va a ingresar a EEUU, en el momento de hacer el previo chequeo que se hace de manera online, aparece un aviso en el que se le pregunta si en los últimos tres meses ha estado en la República

MEDIDAS Así es el plan de respuesta continental contra el ébola activado por África

Aviso de las líneas aéreas para los pasajeros que van hacia los EEUU. CAPTURA DE PANTALLA

El brote actual deja un saldo confirmado de al menos 2.325 muertos y 4.945 casos, por lo que supera las cifras de mortalidad de la epidemia de 2018-2020 en el este de República Democrática del Congo, que dejó 2.299 fallecidos y 3.381 casos confirmados, según datos del país africano.

Uno de los principales problemas de esta epidemia, es que la República Democrática del Congo declaró con varias semanas de retraso un brote en regiones del norte y el este, donde la presencia del Estado es débil y las infraestructuras de salud son precarias. Este anuncio tardío disparó las alarmas en el mundo, ya que durante las primeras semanas no hubo restricciones para pasajeros que viajaban hacia otros países.

La epidemia "es la de más rápida propagación jamás registrada" y "mata a una persona cada 30 minutos", alertó la semana pasada el jefe de asuntos humanitarios de la ONU, Tom Fletcher.

Por el momento no hay ninguna vacuna ni tratamiento específico disponible para la variante Bundibugyo que provocó esta epidemia.

Protocolo sanitario en EEUU

Si un pasajero viajó a la República del Congo, Uganda o a Sudán en los últimos tres meses deberá cumplir con un protocolo sanitario especial al aterrizar en el aeropuerto de Dulles. El procedimiento incluye entrevistas sobre síntomas y antecedentes de viaje, además de controles de temperatura mediante dispositivos sin contacto.

La disposición fue adoptada tras la detección de un brote de Ébola causado por la variante Bundibugyo en regiones de África Oriental y Central. Según las autoridades, el objetivo es reforzar los controles sanitarios y reducir el riesgo de ingreso del virus a territorio estadounidense.

FUENTE: Con información del Departamento de Estado. EFE/AFP