jueves 15  de  octubre 2026
WASHINGTON

Musk insta a Zelenski a dejar la presidencia en Ucrania

"Y así continúa la masacre", escribió Elon Musk en X. "Es hora de que Zelenski se vaya".

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump y el ucraniano Volodimir Zelenski en la Casa Blanca.

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump y el ucraniano Volodimir Zelenski en la Casa Blanca.

JIM WATSON / AFP
Por Leonardo Morales

El exitoso multimillonario de la tecnología, Elon Musk, pidió el miércoles que Volodimir Zelenski "se vaya" de la presidencia de Ucrania, cuando su mandato de cinco años expiró en mayo de 2024 y sigue como el gran obstáculo para un posible acuerdo defintivio de paz entre Kiev y Moscú.

Ucrania acusó una vez más esta semana a Estados Unidos de ayudar a Rusia al no advertirle de ataques de misiles inminentes y por supuestamente "obstaculizar" la respuesta militar de Kiev mediante cambios en el sistema de satélites de la empresa de Musk que utiliza para sus comunicaciones.

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"Y así continúa la masacre", escribió Musk en X. "Es hora de que Zelenski se vaya".

Zelenski había pedido a Musk que restableciera Starlink, diseñado por la empresa SpaceX del magnate y que, según afirma Kiev, fue ralentizada y eso ha tenido un impacto en sus operaciones en el frente, indicaron altos cargos de Ucrania.

Musk recalcó que cualquier interrupción no era responsabilidad suya.

Zelenski y sus indetenibles exigencias a EEUU

Marcó una diferencia entre Starshield, del que Ucrania depende para las comunicaciones en el campo de batalla y que, según dijo, está controlado por el gobierno de Estados Unidos, y el sistema civil de satélites Starlink, que Ucrania también utiliza pero no tiene permitido emplear para operaciones ofensivas.

La disputa surge después de que Zelenski respondiera de forma afirmativa cuando le preguntaron si se sentía "traicionado" después de que el presidente Donald Trump anunciara un acuerdo de suministro de diésel con Moscú.

Un alto funcionario en Kiev también afirmó que Estados Unidos había amenazado en los últimos días con dejar de proporcionar inteligencia sobre lanzamientos de misiles rusos que Ucrania utiliza para frustrar ataques, suposiciones que Trump ha negado.

Trump atribuye en estos momentos el incremento de los precios del crudo a los ataques ucranianos contra refinerías de petróleo en Rusia, cuando ya por el Estrecho de Ormuz transitan los mismos niveles de combustible que antes de iniciar la ofensiva de EEUU e Israel contra el régimen genocida de Irán.

FUENTE: Con información de AFP

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