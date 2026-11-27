El presidente Donald J. Trump dialoga con el ucraniano Volodimir Zelenski en su anterior visita a la Casa Blanca.

KIEV — El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, criticó a su homólogo estadounidense Donald Trump por llamar al dirigente ruso Vladimir Putin "amigo", comparando a este último con el líder alemán Adolf Hitler, en una entrevista con la BBC que se emitirá el viernes.

Zelenski ha expresado frustración con Estados Unidos porque, en su opinión, se ha centrado demasiado en la crisis en Oriente Medio y no presiona lo suficiente al líder ruso, Vladímir Putin, en las conversaciones de paz.

En una entrevista con la BBC divulgada este viernes, Zelenski manifestó su inquietud por los retrasos por parte de EEUU en la entrega de misiles antibalísticos para Ucrania, que afirma están costando vidas, a la vez que calificó de "raro" que el presidente estadounidense, Donald Trump, publicase una foto suya abrazando a Putin y refiriéndose a él como su amigo.

"Por supuesto, es una decisión que corresponde al presidente de Estados Unidos, pero resulta extraño", señaló Zelenski.

En referencia a Putin, el líder ucraniano afirmó que "es un agresor y un asesino. No puede ser un amigo. Simplemente no puede serlo".

"Es como si alguien dijera durante la Segunda Guerra Mundial que Hitler era un buen amigo. No. No es un amigo", añadió Zelenski, comparando a Putin con Hitler.

Trump y Putin mantuvieron un encuentro en China la semana pasada, el primero desde agosto de 2025.

Durante la reunión, Trump calificó a Putin de "amigo". Posteriormente, el presidente estadounidense publicó una fotografía en la que ambos líderes aparecían juntos, estrechándose la mano, bajo un llamativo titular: "Mi amigo".

Continúan las negociaciones

Estados Unidos realiza gestiones para negociar un acuerdo para poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania, pero hasta ahora las partes no logran ponerse de acuerdo. Aunque Trump insiste en que está trabajando con ambas partes para detener los combates.

Zelenski declaró a la BBC que lo que hace falta son "más avances, eso es lo que necesitamos", e instó a Estados Unidos a ejercer una mayor presión sobre Rusia.

"No se trata de mantener conversaciones cómodas, sino de contar con un país fuerte que pueda ejercer presión, porque ese país tiene poder y respeto", afirmó Zelenski en referencia a Estados Unidos.

Trump ha manifestado que las negociaciones han resultado difíciles debido a la enemistad entre los gobernantes de Rusia y Ucrania.

Rusia lanzó en febrero de 2022 una invasión a gran escala de Ucrania, desencadenando una guerra devastadora que, según estimaciones, ha causado cientos de miles de muertos.

Estados Unidos fue el principal aliado y respaldo de Ucrania durante el mandato del expresidente Joe Biden, una carga que cayó sobre los contribuyentes estadounidenses. Trump continúa con el apoyo militar tras lograr nuevos acuerdos con Ucrania desde que regresó a la Casa Blanca a principios del año pasado. Uno de esos acuerdos es la venta de armamento que está pagando Europa.

Trump pide a Rusia terminar la agresión militar

El jueves, Trump publicó en su plataforma Truth Social que, durante su cumbre con Putin en China la semana pasada, instó a Rusia a retirar toda agresión militar contra territorios en toda Europa y que un acuerdo de paz con Ucrania es una posibilidad real.

Asimismo, Zelenski señaló que no está claro si los negociadores europeos participarán en las conversaciones, a pesar de lo anunciado por los enviados estadounidenses.

Zelenski hizo un llamamiento a contar con "aliados realmente útiles, capaces de presionar a Rusia" para lograr resultados, e instó a EEUU a honrar su reputación como un país fuerte, dotado de "poder y respeto".

FUENTE: Con información de AFP y EFE