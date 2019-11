El Rey de España no tuvo ninguna pena por Cuba libre

Si no fuera por los muchos y buenos amigos españoles que tengo, en especial, los de Asturias; tuviera un choque psicológico por la actitud del Rey de España en Cuba comunista, pues esta no fue la mejor e incluso pudiera clasificar como deshonrosa. Esto me hace recordar algunos malsanos gobernantes peninsulares que tuvieron comportamientos inadecuados o delictivos en la isla cubana del Imperio Español.