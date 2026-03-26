jueves 26  de  marzo 2026
Opinión

Tercera carta a Marco Rubio: meta mano, Marco

Recuerde que los ojos están puestos en usted; el pueblo norteamericano y el exilio cubano confían en su capacidad para marcar la diferencia

ZOÉ VALDÉS AUTOR OPINIÓN
Diario las Américas | ZOÉ VALDÉS
Por ZOÉ VALDÉS

Han pasado varias semanas desde mi última carta a través de este medio, y la situación exige que, en cuanto a Cuba, se tomen acciones decididas y radicales. La paciencia tiene límites y la esperanza se alimenta de hechos, no de supuestas negociaciones y ya evidentes conversaciones con el régimen castrocomunista de Cuba. Es hora de dejar de lado la contemplación y pasar al movimiento con firmeza: meta mano, Marco. La gente espera respuestas y el momento de actuar es ahora porque Cuba se muere.

Recuerde que los ojos están puestos en usted; el pueblo norteamericano y el exilio cubano confían en su capacidad para marcar la diferencia. No permita que la inercia se apodere de los que pueden transformar realidades, y usted puede. Se puede -diría Jorge Mas Canosa-, adelante, adelante, adelante. Con decisión y coraje, usted puede cambiar el rumbo de manera radical. No lo dude: meta mano, Marco.

Lee además
El secretario de Estado Marco Rubio.
FRANCIA

Rubio planea viajar a reunión del G7 en medio de la guerra contra Irán
Miembro del ejército de EEUU carga un bombardero estadounidense.
SEGURIDAD

EEUU aprueba venta de armas a países del Golfo por más de $16.400 millones

Nadie ha luchado más contra el comunismo que los cubanos por distintas vías, por la vía armada y la pacífica, desde hace sesenta y siete años han agotado ya todos los caminos posibles; merecemos esa libertad tan anhelada. Ni siquiera los norcoreanos, que este año cumplen ochenta años bajo férreo comunismo -desde 1946-, han luchado tanto como los cubanos por liberarse de ese cáncer que asola la humanidad, como bien recuerda la Marcha Anticomunista compuesta por el músico Frankie Marcos, e interpretada por varios artistas cubanos y norteamericanos.

Recientemente Monseñor Dionisio García envió un mensaje por el bien de los cubanos, en oración en la Ermita de la Caridad del Cobre, en Santiago de Cuba, y selló con lo siguiente: “Meta mano, Señor”. En Tiktok se ha hecho célebre una canción cuya letra, cantada por numerosos cubanos exiliados, desperdigados por el mundo entero, reza: “Ven y ayúdanos, Señor, que Cuba te necesita”. Por favor, óigalos, haga posible que el Señor dirija su mano, la suya, sea usted esa herramienta liberadora que desde hace tanto esperamos.

Estando situados a noventa millas será mucho más fácil derrumbar ese régimen, me atrevo a asegurar que pudiera ocurrir en apenas unas horas. El pueblo cubano lo reclama en medio de la oscuridad, cada noche cuando salen valientemente a enfrentar en las calles a los verdugos.

En las paredes y en las calles las demandas empiezan a ser numerosas: “Acaben de llegar de una vez”, “Viva Trump”. Hasta en las cárceles, como se pudo comprobar también hace apenas unas semanas, los presos políticos y los comunes se unieron en una sola voz: “¡Viva Trump!”. Ese clamor sólo quiere decir una cosa: “¡Viva Cuba Libre. Viva la Libertad!”. Por favor, no nos decepcionen esta vez, que nadie permita que los comparen y equiparen con el inepto de Barack Obama. Ruego que no tarden, no nos dejen para lo último.

Soy consciente de que la cola para ser liberados es larga, pero nosotros vamos primero desde hace rato, nos toca ya, no nos deje rezagados, el tiempo apremia, las elecciones están a la vuelta de la esquina; y si tardan, pues entonces vendrá lo que ya sabemos, la noria de los impechments de parte de los inútiles demócratas, pondrán en práctica su infinita maldad bien calculada. Estoy de acuerdo conque había que liberar a Irán, porque el horror pinta mal, la situación resulta temible por aquella zona, peligra Israel, y el mundo perdió aquella hermosa Persia sometida bajo el régimen de los mollah. Pero, recuerde, que todos estos mamertos islamistas se nutren muchísimo del régimen castrocomunista, y mientras ese régimen exista, más fuertes se sentirán los ayatollah.

Tumbe eso ya, se lo pido con respeto y urgencia. Viva Cuba Libre -y ahora lo pronuncio en un susurro desanimado.

Temas
Te puede interesar

Marco Rubio señala a "grandes medios" en EEUU que difunden fake News y dañan credibilidad

Marco Rubio afirma que la apertura económica anunciada por Cuba no resolverá la crisis

Se acabó el concierto

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El presidente Donald Trump.
Conflicto

Trump redobla las amenazas a Irán para que negocie seriamente "antes de que sea demasiado tarde"

Este boceto de la sala del tribunal muestra al depuesto a Nicolás Maduro (2.º por la izq.), y a su esposa, Cilia Flores, asistiendo a su comparecencia ante el Tribunal Federal Daniel Patrick Moynihan el 5 de enero de 2026 en Nueva York, con los abogados defensores Barry Pollack (izq.) y Mark Donnelly (2.º por la der.).  
NARCOTRÁFICO

Juez federal de Nueva York ratifica la acusación contra Nicolás Maduro y Cilia Flores por narcoterrorismo

Christian Miguel Orosco, identificado por las autoridades como el presunto responsable del crimen.
JUSTICIA

Extraditan a Miami-Dade a sospechoso de homicidio ocurrido en 1996 tras casi tres décadas prófugo

Un crucero de misiles guiados por el USS Philippine Sea (CG 58) que transita por el estrecho de Ormuz, foto proporcionada por el Departamento de Defensa de EEUU
CONFLICTO

Jefe de Irán muere en ataque al frente del cierre de Ormuz, según prensa israelí

Un trabajador pule lingotes de oro en la Refinería.
ECONOMÍA

Secretario del Interior anuncia que EEUU trasladó oro de Venezuela valorado en 100 millones de dólares

Te puede interesar

Este boceto de la sala del tribunal muestra al depuesto a Nicolás Maduro (2.º por la izq.), y a su esposa, Cilia Flores, asistiendo a su comparecencia ante el Tribunal Federal Daniel Patrick Moynihan el 5 de enero de 2026 en Nueva York, con los abogados defensores Barry Pollack (izq.) y Mark Donnelly (2.º por la der.).  
NARCOTRÁFICO

Juez federal de Nueva York ratifica la acusación contra Nicolás Maduro y Cilia Flores por narcoterrorismo

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump.
PRONUNCIAMIENTO

Trump habla sobre la acusación contra Maduro: es solo una fracción de delitos, vendrán otros juicios

Sebastián Arcos, director del Instituto de Investigaciones Cubanas (CRI) de FIU.
CRISIS ENERGÉTICA

Experto de FIU advierte: Régimen de La Habana podría beneficiarse de envío de combustible desde EEUU al sector privado

James Uthmeier, fiscal general de Florida. 
ABRE LA POLÉMICA

Fiscal de Florida exige cese de política discriminatoria en NFL

El presidente Donald Trump.
Conflicto

Trump redobla las amenazas a Irán para que negocie seriamente "antes de que sea demasiado tarde"