Hay opciones para estudiantes regresar a clases en Miami-Dade

La Junta Escolar del Condado Miami-Dade se reunió recientemente para escuchar las recomendaciones acerca del próximo curso escolar 2020-2021.

Se escucharon las recomendaciones del superintendente Alberto M. Carvalho y se leyeron misivas que fueron enviadas por diferentes sectores de la comunidad como padres, maestros y otras partes interesadas. Estas personas no podían asistir a la reunión debido a las medidas de distanciamiento físico que tenemos en existencia por la pandemia de COVID-19.

El superintendente de Escuelas presentó varias opciones en antelación de la apertura del curso 2020-2021. De paso, quiero agradecer al Sr. Alberto M. Carvalho y a sus administradores por todo el esfuerzo que han empleado. Los mismos hicieron una presentación perfecta con las diferentes opciones disponibles y las situaciones que se pueden enfrentar en las escuelas o en los otros edificios. Los padres van a tener el poder de tomar decisiones y seleccionar el mejor curso de acción para sus hijos.

Al final de la jornada, los miembros de la Junta Escolar aprobamos el plan de ofrecer a los padres la flexibilidad de seleccionar el plan de estudios para sus hijos basado en su preferencia y facilidad entre el aprendizaje a distancia virtual o la instrucción física en la escuela, o una combinación de ambos.

Por eso, se ha creado un cuestionario que estará disponible en varios lugares desde el lunes 6 de julio al viernes 10 de julio para que los padres completen y puedan dar su opinión.

Este cuestionario permitirá a los padres indicar qué plan de estudios prefieren para el primer semestre del año escolar 2020-2021. Los sitios donde se puede encontrar el cuestionario incluyen el Portal para padres, la aplicación móvil de Dadeschools y el sitio web. Además, los padres que no tienen acceso al portal pueden acceder a la escuela de sus hijos para obtener el cuestionario en papel y ejercitar sus votos.

Entre las opciones disponibles a los padres se encuentran el regreso de los estudiantes a una escuela física, con el entendimiento de que puede ser a través de un modelo híbrido, que combina el aprendizaje en la escuela con el aprendizaje a distancia.

Mientras que aquellos padres que indiquen que no están dispuestos a que sus hijos se reporten a su escuela en agosto, tendrán varios modelos que no pertenecen a la escuela para elegir: Florida Virtual School (FLVS), Miami-Dade Online, educación en el hogar, otra opción de escuela pública no tradicional o My School Online (MSO).

La opción de My School Online (MSO) mantendrá la ubicación de un estudiante en la escuela actual y permitirá el aprendizaje a distancia, directamente bajo la guía y en conjunto con el maestro. La MSO es la opción de escuela virtual de las M-DCPS para aquellos estudiantes en los grados kindergarten a duodécimo que desean tomar clases en línea mientras mantienen su conexión con sus escuelas presenciales. El diseño de MSO se basa en los comentarios recibidos de los padres sobre el aprendizaje a distancia durante estos meses pasados. Además, el programa incorpora muchas de las características que los padres y estudiantes valoran. Aquellos que participen del modelo MSO recibirán instrucción remota de maestros de las M-DCPS usando materiales de alta calidad y seguirán el horario escolar y mantendrán su estado de inscripción en su escuela física y podrán regresar a sus escuelas cuando se anuncie la Fase 3.

De más está decir que una de mis obligaciones, como miembro de la Junta Escolar del Condado Miami-Dade, es escuchar sus comentarios y opiniones.

Nuestras oficinas permanecen en servicio a nuestro público. Si tiene alguna pregunta, por favor puede llamar a nuestras oficinas, marcando el 305-995-1334. Esperamos que el plan de estudios que seleccione sirva para continuar nuestro compromiso a los más de 400.000 estudiantes que se educan en nuestros planteles escolares.