La esquinita de Rema

*La Mónica McIver, congresista demócrata de New Jersey, fue acusada de actuar criminalmente en las instalaciones de ICE que ella y otros dos congresistas demócratas asaltaron en New Jersey. ¡Veremos qué pasa!

*Durante el fin de semana se informó que el expresidente Biden había sido diagnosticado con cáncer de próstata. No sabemos en qué estado se encuentra aún y si hay algún reporte concreto sobre el caso. ¡Pero que mal trabajo hicieron los médicos de la Casa Blanca que están supuestos a chequear a los presidentes para su reporte anual! O no lo chequearon o no quisieron decirle al público la verdad del Presidente. ¡Ocultaron su estado mental y ocultaron su estado de salud general!

*La pregunta que todos nos hacemos después de los descubrimientos acerca de la salud de Joe Biden es ¿quién en realidad estaba gobernando el país en estos cuatro terribles años?

*Ya es oficial, el exalcalde de Hialeah y popular político republicano, Esteban Bovo, se unió a la firma de Corcoran Partners, una de las más prestigiosas empresas consultoras de Florida. Su líder Michael Corcoran trabajó para el Partido Republicano de la Florida al principio de su carrera y posteriormente formó una empresa de 5 estrellas con excelente reputación. ¡Felicidades, a Steve Bovo y Viviana!

*Dos muertes y docenas de heridos es el resultado del choque del buque escuela mexicana contra el puente Brooklyn en el Estado de New York. Un terrible accidente que se produce en el famoso Puente Brooklyn donde cientos de personas van diariamente a “turistear”. ¡Una verdadera pena!

*Tanto el VP Vance como el secretario de Estado, Marco Rubio asistieron a la primera misa ofrecida por el nuevo Papa en Roma y después tuvieron la oportunidad de conversar con él. Vance le entregó la invitación oficial, que a través de él le hizo llegar Trump al Pontífice, para que visite la Casa Blanca cuando su agenda se lo permita. Una bella oportunidad de dos funcionarios católicos americanos de compartir con el máximo líder de la Iglesia católica.

*En medio de una reorganización masiva, el FBI anuncia la salida de las oficinas principales en Washington de más de 1000 agentes de la organización y su inmediato traslado a otras ciudades. El director trata de cambiar el estilo del FBI y su forma de operar. Dios quiera que sea para el beneficio del país.

*Siguen los atentados y crueles asesinatos en México con los asesinatos febuna “influencer” y una candidata a alcalde. La situación en México es preocupante y habla muy mal de la nueva presidente que cierra los ojos ante tanto desorden y crueldad ¡Los carteles en total control!

*Se anunció que la fábrica más grande de Mercedes Benz en Alemania será trasladada a Estados Unidos para evitar los aranceles a los autos tan populares en este país. Sin duda, la estrategia de Trump está funcionando.

*El presidente Donald Trump es ahora el favorito para ganar el Premio Nobel de La Paz por su increíble labor de tratar de conseguir la misma en todos los rincones del mundo. ¡Ojalá lo logre!

*New York perdió $9 billones a Miami en los últimos años con los residentes que se han movido para la capital del Sol. Miami es la ciudad preferida de los newyorkinos. ¡Muy interesante!

*El procurador general de Argentina, Eduardo Casal, acaba de solicitarle a la Corte Suprema que Cristina Fernández Kirchner sea condenada a 12 años de prisión. ¡Veremos qué pasa!

*Uno de los restaurantes más populares de Coral Gables, Fiola, cerrará sus puertas el sábado 21 de junio para darle paso al premiado restaurante de Fort Lauderdale, Daniel’s. Un lugar de carnes que en seis semanas de operación se ganó una estrella Michelin. En cuanto al grupo de Fiola, ya anunciaron la inauguración de un restaurante similar a Fiola dentro del nuevo local de Vista en Grove Isle. Se llamará The Sponge y deberá abrir en noviembre del 2025 ¡Los de Grove Isle lo esperan ansiosamente!

*Estaba Jaimito con tres amigos en la escuela y dice uno: -Mi tío es cura y todo el mundo que lo ve le llama padre. Dice el otro: -Pues mi tío es cardenal y todo el mundo le llama eminencia. Y dice Jaimito: ¡Eso no es nada! Mi tío pesa 300 libras y todo el mundo que lo ve dice: ¡Dios mío!