La Esquinita de Reme

*La muerte en prisión de Armando Sosa Fortuny manda un nuevo mensaje al mundo. Un patriota que llevaba más de 30 años en las cárceles de la tiranía castrista murió sin que jamás hubiesen tenido ni una gota de compasión con él. Por eso los cubanos exiliados debemos repetir la frase favorita de la expresa Cary Roque: ¡Prohibido Olvidar!

*Uno de los cubanos más notables en su lucha contra la tiranía de los Castro es Leopoldo Fernández Pujals. Leo fue a trabajar a España en una multinacional y se retiró de la misma, donde ganaba un alto salario, para establecer una pizzería en Madrid. Fue tan grande el éxito de Telepizza que al poco tiempo ya había más de 200 establecimientos por todo el país. Una oferta millonaria para comprar la cadena fue aceptada por Leopoldo y de ahí en adelante llegaron nuevas y mejores oportunidades. Fernández Pujals utilizó parte de su fortuna para ayudar en la lucha por la libertad de Cuba. Ahora también la utiliza para financiar la película que se rueda con la dirección de Lilo Vilaplana (el mismo de Leyendas del Exilio) y con la colaboración de Ángel de Fana. Con el título de “Plantados” ira a la pantalla grande en el 2020. Un tío de Leopoldo, José Pujals Mederos, fue Preso Plantado y cumplió 27 años en las cárceles comunistas. Murió recientemente en Tallahassee. Le deseamos mucho éxito a la película y nuestro reconocimiento a Leopoldo por lograr un legítimo deseo de muchos años.

*Acaba de abrir sus puertas en Coral Gables el restaurante Perry’s. En 1979 Charlie Perry abrió una pequeña carnicería en Houston. Creció el negocio a nueve buenos restaurantes de carne en Texas y en el 2018 fundó su primer restaurante fuera del estado, triunfando en Chicago. Ahora viene a nuestra área con un moderno lugar en Merrick Park. Excelente carne, pescados, mariscos, etc. Lista de vinos variada. Les auguramos muchos éxitos.

*George Soros declaró al New York Times que Elizabeth Warren era la más capacitada de los candidatos demócratas para la presidencia de USA. ¡Si Soros la apoya, ya sabemos de qué pie cojea!

*Fotos desnuda de la Congresista Demócrata del distrito 25 de California Katie Hill aparecieron en publicaciones de Londres. El Comité de Ética del Congreso investigaba las alegaciones que la Hill tuvo relaciones sexuales no con uno sino con dos de sus ayudantes: un hombre y una mujer. En estos momentos la demócrata progresista de California (que es una abierta bisexual) es la vicechairman del poderoso House Oversight Committee. El amante masculino con el que tuvo relaciones por un año es Graham Kelly su Director Financiero. Su marido oficial Kenny Heslep presentó demanda de divorcio porque, aunque sabía que Katie era bisexual y no le importaba porque compartía con ella y su “amiga” Morgan Desjardins, no soportaba la idea de que tenía también a Graham. La posición de la Hill de vicechair del Comite de Oversight es muy importante ante el deceso de Elijah Cummings que era el Chair. Finalmente, el domingo pasado y por fuertes presiones de Nancy Pelosi, hizo su carta de renuncia. !Metralla!

*El almuerzo del grupo Ángeles Guardianes del Jackson Memorial Hospital se celebrará el 25 de noviembre en el Hotel Ritz Carlton de Key Biscayne. La presidente del grupo, Silvia Elena Fortún, cuenta con un formidable comité entre las que se encuentran Vivian Adrián, Ángela Andrade, Mari Grimalt, Fana Holtz y otras. Para informes 305-355-4999.

*La gente dice que tomar leche te hace más fuerte porque te da mucho calcio. Bebe 5 vasos de leche y trata de mover una pared. ¿No puedes? Ahora bebe 5 vasos de vino. ¡La pared se mueve solita!