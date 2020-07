La Esquinita de Reme

*Nancy Pelosi, que “está suelta y sin vacunar”, se atrevió a decir que los republicanos eran culpables de la muerte de George Floyd. Resulta que el policía que lo mató, Derek Chauvin y dos agentes que lo acompañaban, son demócratas, según dicen. También es demócrata el jefe de la Policía, Medaria Arradondo, que es un negro colombiano. Es uno de los estados más demócratas de la nación. ¿Estará Nancy tomando la misma “sopa de pichón” que Joe Biden? ¿O simplemente es parte de su ridícula actuación?

*La situación en España es muy crítica tanto en lo económico como en lo político. El Gobierno socialista de Pedro Sánchez y el líder comunista Pablo Iglesias de Podemos están destruyendo al país de forma tal que la Comunidad Europea está horrorizada y no ve cómo pueden mejorar. Lo más triste es que en una reciente encuesta el PSOE sigue en primer lugar de preferencia en el país, seguido por el Partido Popular. Si la derecha se uniera ganaría fácilmente. Pero España es difícil y solo un milagro resolvería el problema actual.

*El famoso McDonald’s de tres pisos en Times Square, Nueva York, cerró sus puertas definitivamente según se anunció. Otro de los muchos restaurantes de la gran ciudad que nunca volverán.

*El gobernador de la Florida, Ron DeSantis, estuvo en Miami y anunció aumentos de salarios para los maestros. ¡Lo aplaudimos por esa decisión!

*El aumento de los casos de coronavirus ha creado una crisis en el sur de la Florida. El haber permitido a miles de personas desfilar y protestar sin tener mascarillas, con uno arriba del otro, ha disparado el número de enfermos a niveles muy peligrosos. Por favor, no le metan miedo a los restaurantes que cumplen las regulaciones y no permitan estas protestas en forma desordenada. ¡Basta ya!

*Dexametasona, una medicina que ha sido probada satisfactoriamente en España y el Reino Unido, reduce la mortalidad en los enfermos más graves de coronavirus, según los resultados recientes de ensayos en ambos países. Investigadores en el Reino Unido aseguran haber encontrado el que por ahora es el primer tratamiento capaz de evitar muertes por COVID-19. Esperamos que las vacunas que se están desarrollando en los Estados Unidos por Johnson & Johnson y otros sean efectivas y podamos virar la página a esta terrible enfermedad.

*Patrisse Cullors, una de las fundadoras de Black Lives Matter, confirmó que su grupo ha sido entrenado por líderes marxistas y que su propósito final es derrocar a Donald Trump, utilizando los métodos que sean necesarios. ¡Fuertecito el café!

*Gran cantidad de ciudadanos se preguntan por qué “las diferencias sociales y casos de discriminación, así como estatuas ofensivas” no se resolvieron en los ocho años que tuvimos a un presidente negro elegido por una mayoría blanca. Realmente ridículo.

*Los fines de semana en Chicago son tan sangrientos que no hay palabras para explicarlo. Más de cien personas fueron baleadas y varios murieron incluyendo niños. Todo entre afroamericanos. Parece que como no hay blancos involucrados, estas muertes no les interesa al grupo socialista Black Lives Matter ni a la prensa liberal.

*Los surcoreanos salieron a desmentir a Bolton por comentarios hechos en su libro en relación con Trump y el dirigente de ese país. Llamando prácticamente “mentiroso” a Bolton, dicen que lo que comentó es falso y nunca pasó.

*Feliz Día de la Independencia para todos los lectores de la Esquinita. Vamos todos a rogar que se fortalezca lo que se logró el 4 de julio de 1776, cuando se unieron las 13 colonias americanas para crear un gran país.

*Se encuentran en Miami Beach Julito Fernández y Renato García. Julito dice: “Estoy atormentado con mi abuelo que se pasa el día comiéndose las uñas”. Renato le contesta: “Yo tenía el mismo problema pero lo resolví rápido”. “¿Qué hiciste? ¿Le amarraste las manos?!” “¡No. Qué va! Le escondí la dentadura”.