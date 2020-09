La Esquinita de Reme

*En el 2016 oímos muchas veces que de salir electo Donald Trump comenzaría la Tercera Guerra Mundial. Aparentemente, alguien se equivocó. Primer presidente estadounidense que en muchos años no ha comenzado un conflicto bélico y que ha logrado paz en muchas regiones del mundo. Además, ha hecho regresar soldados estadounidense a casa. ¡Increíble pero cierto!

*El que pudo ser gobernador de la Florida, el demócrata Andrew Gillium, confesó a NBC que es bisexual. Ya eso lo sabíamos cuando lo encontraron desnudo en un cuarto con dos hombres, borracho y con drogas en la habitación. Se perdió de los medios de comunicación para aparecer ahora. ¡Salió del closet...aunque no salió gobernador!

*Gloria Estefan negó haber hecho una donación de un millón de dólares a la campaña de Joe Biden. ¡Tomen nota!

*Entre los temas más importantes en las próximas elecciones, en noviembre, es la selección de los jueces para el Tribunal Supremo de Justicia si se presenta una vacante. Ya Trump publicó la lista de sus candidatos y la misma es excepcional. Ahora hace falta que Biden publique la suya. ¿Estará Barack Hussein Obama entre ellos?

*¿Por qué ciertos elementos anti-trumpistas, que se hacen llamar republicanos, no se cambian de partido? Cuando veo que critican al Presidente lo acepto. Todos tienen derecho a pensar como quieran y a expresar su opinión, pero cuando esto se extiende a hacerle ecaudaciones de fondos para candidatos “socialistas” al Congreso, me tengo que reír! ¡Han perdido la brújula...por no decir la vergüenza!

*A pesar de sus frecuentes críticas contra Trump en su programa dominical por Fox News, Chris Wallace fue seleccionado para ser el moderador del primer debate presidencial entre éste y Biden. ¡Veremos cómo se proyecta!

*Steve Bovo está recibiendo apoyo bipartidista para la alcaldía de Miami-Dade County. Su posición vertical a favor de la ley y el orden y su decencia e integridad lo hacen el candidato idóneo para tan importante trabajo. Ciudades controladas por los demócratas están en crisis y la violencia y los robos y crímenes crean caos. No queremos esto en nuestro condado. Necesitamos estabilidad y no personas que se arrodillan ante los grupos marxistas.

*La tasa de muertes por habitantes por COVID-19 en Estados Unidos está en octavo lugar, detrás de Bélgica, Reino Unido, Perú, España, Italia, Suecia y Chile. El promedio en USA es de 489 muertes por cada millón de personas. Si no tuviésemos el desastre de New Jersey, New York y Connecticut estaríamos en una situación privilegiada en el mundo.

*La televisión y la radio están inundadas con anuncios de la campaña de Biden. La enorme cantidad de dinero que están gastando es algo sorprendente (solamente en el mes pasado los demócratas recogieron $364 millones) y han puesto a los republicanos a correr. Ahora Mini Bloomberg anuncia una donación de $100 millones para ayudar a conseguir la Florida para Biden.

*Tres vacunas contra el COVID-19 estarán listas en octubre y posiblemente millones de personas podrán vacunarse a partir de noviembre 1. AstraZeneca, Moderna y Pfizer están adelantadas y pronto está pesadilla será cosa del pasado. Más de 19 otras empresas incluyendo Amgen, Sanofi y otras continúan trabajando para conseguir más vacunas.

*Suena el teléfono y el hombre, que estaba en el gimnasio, lo pone en altoparlante y contesta: “¿Querido eres tú?” “Sí”. “Mira, estoy frente a una vidriera y veo un precioso abrigo de visón que cuesta $3.000. ¿Puedo comprármelo?” “Si”. “Mi amor, también quiero cambiar mi auto y vi un Mercedes que cuesta $120.000”. “Cómpralo”. La mujer viendo que era su día de suerte le dice al marido: “¿Puedo invitar a mamá a pasarse 3 meses con nosotros?” “Está bien”. El hombre, al colgar el teléfono, mira al grupo y pregunta: “¿Alguien sabe de quién es este celular?”