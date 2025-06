La Esquinita de Reme

*Marco Rubio, nuestro secretario de Estado, está cancelando las visas de estudiantes chinos que están relacionados con el Partido Comunista.

*El Gobernador de la Florida fue al aeropuerto de Tampa a darle la bienvenida a 160 estadounidenses que estaban en Israel y que vinieron a Florida en medio de la crisis existente. ¡Un gobernador extraordinario! ¡El mejor del país!

*Siguen los apagones en Cuba que se extienden de punta a punta de la isla. No vemos como el Gobierno comunista va a poder resolver esta crisis. Es una verdadera tragedia lo que vive el pobre pueblo cubano.

*Lisa Murkowski, senadora republicana de Alaska, quien siempre vota en contra de los republicanos, anunció que posiblemente deje su partido y se una a los demócratas.

*¡Ya llegamos al verano!! Con las temperaturas muy altas y el calor sofocando a todos comenzamos esta nueva etapa que durará unos meses. Mucho aire acondicionado, playas y lugares frescos para no agotarnos. Además, tomar agua varias veces al día para hidratarnos.

*Elon Musk supuestamente perdió $34.000 millones la semana pasada después de “su bronquita” con Trump. ¡No era nada lo del ojo y lo llevaba en la mano!

*Cristina Saralegui, quien por años dominó la audiencia de la TV en español, volvió sorpresivamente a Univisión con una entrevista con la cantante de moda Karol G. Es una periodista excelente y nos dio mucho gusto verla regresar luciendo muy bien, rápida y simpática como siempre. ¡Bienvenida Cristina y lo mejor está por venir!

*Una nueva encuesta del popular Rasmussen da una ventaja a Donald Trump en la aprobación de su gestión con 56 por ciento lo apoyan y 42% están en contra de su gobierno.

*La Reserva Federal volvió a dejar los intereses igual que estaban y no ha rebajado ni una décima de punto. Trump está muy bravo con Powell, pero éste se mantiene sin mover un dedo aduciendo que tiene que esperar a ver la reacción a las políticas económicas de Trump.

*España, que hasta ahora se había distinguido por los mejores restaurantes, solo pudo conseguir tres entre los cincuenta mejores. Entre ellos uno en Madrid (Diverxo) y uno en Barcelona (Enigma).

*Las presentaciones del famoso cantante español Raphael en España han sido un verdadero éxito. Increíble que el intérprete que a través de tantos años ha triunfado tiene un cáncer agresivo en su cabeza, pero sigue cantando con una voz impresionante. ¡Mucha salud y éxitos le deseamos!

*En la selección anual de los 50 mejores restaurantes del mundo Perú volvió a ganar el Número 1 con Maido en Lima. Pero Perú no se quedó con ese premio solamente porque tres otros restaurantes también se encontraron entre los 50 mejores en el mundo. Kjolle, Mérito y Mayda que también fueron premiados. Nuestras felicitaciones a Perú por esta distinción. ¡Impresionante!

*Le dice el novio a la novia: “Mi vida, por la mañana no desayuno pensando en ti. Al mediodía no como pensando en ti. Por la tarde no ceno pensando en ti. Y por la noche no puedo dormir”, y le pregunta entusiasmada la novia: “¿Pensando en mí?”, y él le responde “¡Nooo! ¡Por el hambre que tengo!”