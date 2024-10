Las élites en la búsqueda de ideales: Un debate necesario

El tema de las élites ha sido explorado desde diversas perspectivas: sociológica, política y económica. Vilfredo Pareto, en su obra La transformación de la democracia (1901), introduce la teoría de la circulación de las élites, que sostiene que estas no son estáticas, sino que cambian a lo largo del tiempo, con nuevas élites reemplazando a las anteriores en ciclos históricos. Gaetano Mosca, en La clase política (1896), argumenta que en todas las sociedades hay una minoría gobernante (la élite) que domina a una mayoría desorganizada, principalmente por su control sobre los medios de poder. En esta línea, C. Wright Mills, en The Power Elite, señala que en Estados Unidos una pequeña élite de líderes políticos, militares y económicos monopoliza el poder, influyendo en decisiones que afectan a toda la sociedad en beneficio propio.