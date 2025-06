Exvicepresidente colombiano: "Gustavo Petro quiere convertir a Colombia en una dictadura”

Convocó a la oposición democrática a organizarse para no permitir que el país sea "otra Venezuela".

Santos hizo la advertencia descarnada, a través de un video por redes, tras la convocatoria de Petro a una consulta popular por decreto para una de sus reformas sociales, que ha agudizado la crisis política en Colombia, a un año de celebrarse las elecciones presidenciales.

“Petro no va a entregar el poder y ya lo dejó claro. Lo advertí hace dos años y hoy es evidente: quiere convertir a Colombia en una dictadura”, afirmó, al tiempo que aseguró que “esto no se va a resolver en las urnas; la pelea será en la calle y si no nos organizamos ya, vamos a caer sin dar la batalla”.

Colombia en riesgo de dictadura

En su podcast “Ahora sí les quedó claro”, Santos afirmó que Petro “no dejará el poder por las buenas” y que las próximas elecciones están en riesgo.

El presidente colombiano, según dijo, lo confirmó el jueves pasado cuando realizó una marcha de la minga indígena en la que “mostró músculo en la calle, intimidación organizada, pagada y financiada con dineros públicos, con una agenda autoritaria”.

Recordó que la minga rodeó el Congreso y las instalaciones de la revista Semana, en fecha reciente, en apoyo a Petro.

“Esto es apenas el principio, vienen más cosas”, dijo Santos, tras mencionar los recurrentes insultos del mandatario colombiano a periodistas y congresistas.

“Si seguimos actuando como si estuviésemos en una democracia normal, como si Petro respetara, vamos a perder el país, no les quepa duda”.

Llamado por la democracia

Afirmó que Petro no quiere contrapesos, porque “él cree que es el poder” y comparó sus acciones con las del dictador alemán Adolph Hitler, en un libreto similar. Entre ellas la frase “libertad o muerte”.

Tras señalar los ejemplos ciudadanos de Bangladesh y Sri Lanka, en los que millones de personas desarmadas enfrentaron a miles y “sacaron presidentes”, Santos dijo: “Así tenemos que enfrentarlo”.

Pidió menos “grupitos de Whatsapp” y redes, y más una narrativa política que se enfoque en la responsabilidad de Petro en cada tragedia que ocurre en el país.

“Es hora de actuar. ¿Estás listo para defender el país?”, manifestó e invitó a defender la democracia colombiana.

FUENTE: Con información de Francisco Santos, redes; FM Colombia