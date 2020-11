Sistema electoral y confianza

La confianza en que los resultados reflejan de manera fidedigna la expresión de los ciudadanos es fundamental para que todos aceptemos esos resultados y se pueda gobernar. La falta de tranquilidad en el proceso electoral es una herida dramática para la democracia. Gobernar es difícil. Supone tomar decisiones que no serán aceptadas por todos, emprender rutas de cambio que generan resistencia. La inconformidad con las decisiones del Gobierno se resiste por el acuerdo previo de respetar el resultado electoral; de ello depende la estabilidad de la permanencia en el poder. En momentos de dificultades, la susceptibilidad del sistema electoral cobra relevancia. Los opositores pretenden desconocer la legitimidad de la elección, sabotean al Gobierno y acrecientan la polarización. Entonces, el gobernante en vez de gobernar debe dedicarse a defender su permanencia en el cargo.

En este contexto es difícil comprender el deseo de implantar el voto electrónico en Colombia, así como la figura del voto no presencial e incluso el voto anticipado. No pretendo decir que la tecnología sea mala, simplemente que las experiencias vividas en Venezuela con el voto electrónico ya generan dudas para muchos sectores en Colombia. ¿Para qué necesitamos el voto electrónico? Los colombianos tenemos confianza en el sistema electoral, los resultados se conocen rápidamente.

Nos hablan de los votos nulos que son entre 1 y 1,5 millones. Para ellos podría pensarse en otro sistema sin lesionar lo que ya funciona adecuadamente. Sobre el voto por correo electrónico, no presencial, los expertos internacionales dicen que no existe la tecnología para dar absoluta seguridad sobre el voto. Sobre el voto anticipado muchos se preguntan si no es volver a esos tiempos donde mantener una urna en manos de un ciudadano durante tanto tiempo da el tiempo de fraguar el fraude. ¿Quién vigila a los notarios y sus funcionarios? ¿Dónde pasa la noche la urna? ¿Quién la custodia?

Mi opinión es que no estamos en tiempos de implantar cambios drásticos en el sistema electoral. Los defectos que tiene el sistema actual deben ser resueltos puntualmente y no con cambios abruptos que generen dudas y agraven la polarización.