Lilo Vilaplana en "El Podcast de Las Américas", casi 30 años de exilio y cine contra la dictadura cubana

MIAMI.- En una reveladora entrevista concedida a El Podcast de Las Américas de Diario Las Américas, el reconocido director y cineasta cubano Lilo Vilaplana repasó su trayectoria desde sus inicios en el teatro provincial en Cuba, su etapa de penurias durmiendo en las calles de La Habana y su posterior consagración internacional en Colombia con producciones de alto impacto como la exitosa serie El Capo.







Vilaplana, quien acumula casi tres décadas de exilio tras salir de la Isla el 28 de enero de 1997, relató cómo enfrentó la censura institucional del régimen antes de emigrar. Ya consolidado en el exterior, el realizador transformó su obra audiovisual en un altavoz de denuncia contra el totalitarismo, impulsando proyectos cinematográficos de memoria histórica como los largometrajes Plantados y Plantadas, con los cuales ha buscado visibilizar los abusos carcelarios y la resistencia de los presos políticos cubanos ante el mundo.

Durante la charla, el creador también abordó las dificultades estructurales y la falta de incentivos institucionales para hacer cine independiente en Miami, contrastándolo con el potencial desaprovechado que tendría una Cuba democrática y libre de dictadura para convertirse en un polo de atracción para la industria cinematográfica internacional. Actualmente, Vilaplana se encuentra abocado a nuevos proyectos literarios y al desarrollo de producciones enfocadas en la memoria de los alzados del Escambray y los tenebrosos campos de concentración de las UMAP.

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