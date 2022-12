"Los Chicaneros", una divertida familia que se hizo viral

Los cuatro integrantes de la familia son Nelson Botero (padre, quien es ingeniero), Cristina Bravo (madre, y chef), Nicolás Botero (hijo, diseñador de medios interactivos) y Antonia Botero (hija, licenciada en mercadeo y negocios internacionales). Y hay que mencionar a los gatos adoptados, que también son miembros de la familia y suelen participar en los videos.

Todo nació a partir de una idea de Nicolás, un apasionado de la creación de contenido. Un día le comentó su iniciativa a su familia y todos se sumaron a esta aventura. El proyecto nació hace poco más de un año, en noviembre de 2021, y nada más y nada menos que en la popular y desafiante red social TikTok.

“Los Chicaneros” no tardaron en hacerse querer por la audiencia. Sus videos se hicieron virales y ya suman miles de visualizaciones y seguidores fieles. ¿Cuál es el secreto? Aunque estos cuatro creadores no tienen una llave mágica, sí saben que cuando se trabaja con amor y diversión, eso es lo que recibe el público.

Sus videos comenzaron como una manera de guardar recuerdos de la vida doméstica. Pero hay una historia triste detrás, y quizás una de las razones más poderosas que los llevaron a grabar estos videos es que estuvieron separados por un tiempo, por lo que perdieron muchos momentos especiales. Así que este proyecto ha sido una manera de recuperar el tiempo perdido y dar gracias por la bendición de estar juntos.

No todo es color de rosa en las redes sociales, y aunque tienen mucho éxito, algo que ni siquiera imaginaban al inicio, a veces aparece algún mensaje poco generoso. Con respecto a los comportamientos de odio (el llamado hate en redes sociales), aunque al principio era un tema que les afectaba, han aprendido a responder del mejor modo posible: a veces replican con respeto, y otras simplemente eliminan los mensajes.

Pero la clave está, sobre todo, en seguir creando sin parar y siempre con ganas de hacerlo mejor. Aunque, como admiten, son pocos los mensajes negativos, pues la mayoría de los comentarios que dejan están llenos de amor y buenas vibras. Por eso agradecen “recibir tanto cariño y crear una comunidad tan linda por el mundo”.

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCl9OM0KJhOY%2F&access_token=EAAGZAH4sEtVABAKDQFbaTZCd5QuaYPEZAkiBQVjsOH3of6jgIAttZC3mtXf8tEZCrHCPTmXxdPoo3wqNfz1poRhj3aZCLKM5RjxJ05du1MDVg72oSXZCgDdxEfJhmZC6xIlP3tVFEeSB2FZCgZB4Vt0QbCe0OqTgAZAu06psJTXsPrMGAZDZD View this post on Instagram A post shared by Los Chicaneros (@el_chicanero)

¿Cómo logran realizar videos tan creativos? Según dijeron, “es todo un proceso” y lleva mucha planeación para que el resultado sea de calidad. En primer lugar hacen una tormenta de ideas para valorar los temas puestos en la mesa, los cuales son objeto de una criba hasta que se obtiene un material más pulido. Estos temas suelen separarse en grupos como “peleas entre hermanos”, “pareja”, “familia”, “casos de mamá”, entre otros. Si bien toda la familia aporta sus ideas a la hora de escribir el guion, la mano fuerte que unifica todo es Nicolás (el hijo mayor), quien corrige y da los toques finales.

Luego llega el momento de la acción y la adrenalina, cuando se graba el video según las escenas pautadas. Después llega el turno de la edición y la prueba final para comprobar que se hayan cumplido las expectativas. Y entonces viene el momento de subir el material a la aplicación y mostrarlo al mundo.

Sobre sus trabajos, revelaron que es orgánico y que sigue algunos requisitos, pues velan porque su imagen se mantenga fiel y no perder la línea de sus contenidos. Hay que destacar que los “Los Chicaneros” son muy respetuosos a la hora de crear sus contenidos, en los que no encontraremos vulgaridades ni malas palabras, no solo porque son conscientes de que los ven muchos menores de edad, sino porque su objetivo es propagar valores familiares.

¿Qué aconsejan a quienes desean iniciar como creadores de contenido? La respuesta no podría ser mejor: "La consistencia es más importante que la motivación”. En efecto, agregaron que “no todos los días vamos a estar motivados, somos seres humanos y día a día nos enfrentamos con diferentes problemas y obstáculos. Pero si somos consistentes a pesar de cualquier circunstancia, veremos resultados”.

“Los Chicaneros” sueñan con “seguir creciendo en nuestra comunidad, llenando de alegría y amor más hogares a nivel mundial. Nuestra meta principal es seguir juntos. Soñamos con poder viajar por el mundo, llevando siempre el mensaje de amor y unión familiar”.

Además, esta ingeniosa familia está abierta a colaborar con influencers o marcas que quieran combinar fuerzas en colaboraciones que guarden temas y valores afines a los suyos, por supuesto. Por el momento, ya se llevaron un cálido saludo de Karol G, ‘La bichota’, quien saludó a la familia en un concierto en Tampa.

Puede encontrar a esta divertida familia en sus redes sociales, tanto en Instagram, TikTok, Facebook y YouTube.

