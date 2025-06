Irán e Israel intercambian ataques contra Tel Aviv y Teherán en la sexta jornada de enfrentamientos

El Ejército israelí difundió este mensaje tras activar las alertas en varias zonas del país pasada la medianoche. Según el diario 'The Times of Israel', las autoridades iraníes han lanzado hasta 25 misiles, uno de los cuales provocó un incendio en el centro del país, si bien hasta el momento no se han registrado víctimas.

Los Guardianes de la Revolución de Irán aseguraron el miércoles que emplearon misiles hipersónicos en su último ataque contra Israel.

En un comunicado emitido por la televisión estatal, el ejército ideológico iraní asegura que en la undécima salva de ataques contra Israel se usaron los misiles hipersónicos Fattah-1. Las fuerzas iraníes "ganaron control completo sobre los cielos de los territorios ocupados", aseguran en el comunicado en referencia a Israel.

Israel anuncia nuevos ataques

Por su parte, las Fuerzas Armadas israelíes han llevado a cabo varios ataques contra la capital iraní, Teherán, anunciados poco después de que su portavoz en árabe, Avichay Adraee, haya ordenado la evacuación de sus residentes porque "en las próximas horas" el Ejército israelí atacará "la infraestructura militar del régimen iraní".

"Ciudadanos de Irán, por el bien de su seguridad, les pedimos que evacuen el área designada en el sector 18 del mapa. Su presencia en esta zona pone en riesgo sus vidas", ha declarado en su cuenta de X.

EEUU anuncia cierre de su embajada

El gobierno de Estados Unidos anunció este martes el cierre de su embajada en Jerusalén debido a "la situación de seguridad y el conflicto entre Israel e Irán".

Washington hizo el anuncio en un mensaje publicado en el sitio web de la embajada. Precisa que permanecerá cerrada del miércoles al viernes.

FUENTE: Con informaciòn de Europa Press y AFP