Presidente colombiano informa muerte de cabecilla del Clan del Golfo en operativo

El presidente de Colombia, Abelardo De la Espriella, habla durante una conferencia de prensa en el Palacio de San Carlos, en Bogotá, el 12 de agosto de 2026

BOGOTÁ.- El presidente de Colombia, Abelardo De la Espriella, informó este sábado que un "cabecilla" del Clan del Golfo , la mayor banda criminal del país, murió en un operativo del Ejército en el departamento de Antioquia.

"En Jericó, Antioquia, fue dado de baja alias Terry, cabecilla del grupo narcoterrorista Clan del Golfo, junto con otros dos integrantes", señaló el mandatario en su cuenta de X.

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De la Espriella también dijo: "Todo mi respaldo a nuestros héroes! Seguiremos golpeando las estructuras criminales, sus armas y su dinero".

El comandante de la Policía en Antioquia, coronel Luis Fernando Muñoz, señaló que "Terry" estaba acusado de "ordenar y planificar homicidios selectivos, desplazamientos forzados y extorsiones a comerciantes y mineros informales".

El Ministerio de la Defensa indicó que el hombre tenía más de cinco años de trayectoria criminal y era un "dinamizador de homicidios y extorsiones en la región".

Según el balance oficial, en la operación se lograron 55 capturas, la incautación de 1.011 kilos de cocaína y 24 armas de fuego, y la destrucción de siete laboratorios de narcóticos.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció en abril nuevos cargos relacionados con el terrorismo contra el líder del Clan del Golfo, la mayor banda criminal de Colombia, Jobanis de Jesús Ávila Villadiego, alias "Chiquito malo".

La Fiscalía del Distrito Este de Nueva York indicó en un comunicado que la imputación de "Chiquito malo" fue modificada varias veces. Se añadieron tres delitos: conspiración por narcoterrorismo, provisión de apoyo material a un grupo terrorista extranjero, y conspiración para cometer esta última actividad.

Golpe a la minería

Por otra parte, el mandatario colombiano informó que, en las últimas horas, incautaron 675 millones de pesos (unos 200.000 dólares) y una embarcación en el departamento de Nariño (suroeste).

"También golpeamos la minería ilegal: 2 dragas, 2 excavadoras y 3 motores afectados. Combatimos el crimen que destruye nuestros ecosistemas y financia el terrorismo", agregó.

FUENTE: Con información de EFE