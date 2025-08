Al borde de una marea roja: Las elecciones de Chile 2025 y el riesgo estratégico de una victoria comunista

Una victoria del Partido Comunista en Chile no solo transformaría radicalmente al país, sino que marcaría una victoria simbólica y estratégica para la República Popular China en el continente. Le permitiría a Pekín contar con un socio confiable y alineado en el Cono Sur, consolidando su influencia sobre sectores críticos como el litio, la energía, la infraestructura marítima, y las telecomunicaciones. Además, enviaría una señal poderosa a toda América Latina, alterando el equilibrio geopolítico hemisférico en detrimento de los intereses de Estados Unidos. El triunfo de un gobierno comunista en Chile tendría reverberaciones a nivel continental, debilitando el bloque democrático y fortaleciendo el avance de regímenes autoritarios alineados con China.

Jeannette Jara: Una candidata comunista con proyecto de transformación ideológica

Jeannette Jara, figura prominente del Partido Comunista de Chile (PCCh), ganó las primarias presidenciales de la izquierda con un respaldo abrumador (Reuters, 2025a). Lejos de moderarse, ha reafirmado su compromiso con una agenda de corte marxista-leninista, basada en:

Eliminación del sistema privado de pensiones (AFP).

Nacionalización del litio y expansión del rol del Estado en sectores estratégicos.

Reforma tributaria altamente redistributiva.

No condena a regímenes como Cuba o Venezuela; los defiende como “modelos democráticos alternativos” (AP News, 2025; Reuters, 2025b).

A diferencia de líderes de izquierda moderada, Jara trata de ocultar su programa ideológico, y su visión de “superar el modelo neoliberal” con cambios estructurales. De alcanzar la presidencia, con mayoría legislativa, no gobernará como socialdemócrata ni de centro, sino como una comunista comprometida con transformar a Chile en un modelo regional de izquierda dura.

El colapso del centro político y la rendición de la democracia cristiana

Una de las dinámicas más preocupantes es el respaldo del Partido Demócrata Cristiano (PDC) a la candidatura de Jara. Esta alianza representa una ruptura ideológica sin precedentes. El PDC, históricamente defensor de la democracia cristiana y de la oposición al comunismo, ha decidido apoyar a una candidata que, según sus críticos, no es ni demócrata ni cristiana (Ex-Ante, 2025).

Muchos exmilitantes han abandonado el partido por considerarlo “cómplice de la deriva autoritaria de la izquierda”. Sin embargo, sus dirigentes justifican el apoyo a Jara como una estrategia pragmática: garantizar representación parlamentaria bajo una lista unificada. Esta lógica de sobrevivencia política ha llevado al centro a diluirse ideológicamente, abandonando su rol moderador y entregándose al eje dominante de la izquierda, sin importarles los principios, sino su cuota de cargos de representación popular.

La derecha dividida: Una tragedia anunciada

Las dos facciones más importantes de la derecha enfrentan las elecciones divididas entre:

Chile Vamos , que apoya a Evelyn Matthei , con respaldo de Renovación Nacional, Evópoli y la UDI.

, que apoya a , con respaldo de Renovación Nacional, Evópoli y la UDI. El Partido Republicano , liderado por José Antonio Kast, con el apoyo del Partido Social Cristiano.

, liderado por con el apoyo del Partido Social Cristiano. Hay también otros grupos menores como libertarios y disidentes.

Esta división ha debilitado sus posibilidades tanto en la elección presidencial como parlamentaria. Según las encuestas de julio de 2025:

Kast lidera con 30–31 %.

Jara le sigue con 27–29 %.

Matthei apenas alcanza 14–17 % (Capital Economics, 2025).

El Sistema D’Hondt y la batalla por el congreso

El sistema electoral chileno se basa en el método proporcional D’Hondt, que favorece a los bloques unificados. Esto significa que, aunque la derecha dividida saque más votos en total, la izquierda puede obtener más escaños si va en una sola lista.

¿Qué significa esto en la práctica?

La mayoría absoluta en la Cámara de Diputados son 78 escaños.

Una mayoría de 4/7 (89 diputados) permite modificar leyes orgánicas y reformas constitucionales sin plebiscito.

permite modificar leyes orgánicas y reformas constitucionales sin plebiscito. Según proyecciones recientes, si la oposición va unida, puede lograr hasta 87 diputados; si va dividida, apenas obtendría 68 (Varela, 2025).

En el Senado, donde se renuevan 23 de 50 escaños, una lista única de la derecha podría alcanzar 27 escaños, una mayoría histórica que le permitiría controlar comisiones clave. Pero divididos, es probable que obtengan apenas 13 (Varela, 2025).

Voces ciudadanas claman por unidad: El llamado de Varela y la Carta Abierta

Dos intervenciones recientes publicadas en la prensa chilena destacan la gravedad del momento:

a) Gerardo Varela, exministro y analista político, escribió:

“Unidos en una lista se gana, desunidos en dos se pierde.”

“En un sistema proporcional es mejor que una lista arrase a que haya dos parejas […] La izquierda sabe esto perfectamente. La derecha parece empeñada en repetir los errores del pasado” (Varela, 2025).

b) Una Carta Abierta firmada por más de 100 líderes de la sociedad civil instó a Kast, Matthei y Kaiser a postergar intereses personales y formar una lista parlamentaria única:

“Chile necesita un cambio. Si actuamos unidos, tenemos la oportunidad histórica de ganar la presidencia y el congreso. Si vamos desunidos, corremos el riesgo de perder ambos” (Carta Abierta, 2025).

Estas voces reflejan no solo la urgencia política, sino también el respaldo ciudadano transversal al llamado a la unidad, desmarcado de hegemonías partidistas.

El factor China: Aliado silencioso de una posible victoria comunista

China, a través de una larga y paciente aproximación, ha fortalecido sus lazos con Chile en sectores estratégicos como litio, cobre y telecomunicaciones. Una presidencia de Jara, favorable a modelos de gobernanza estatal y soberanía económica, beneficiaría enormemente a los intereses geoestratégicos de Pekín:

Preferencia en licitaciones energéticas y de infraestructura.

Expansión de Huawei y redes 5G.

Pesca por parte de grandes flotas pesqueras chinas y su paso por el Estrecho de Magallanes, facilitando el acceso al continente antártico.

Alineamiento diplomático anti-EEUU en foros regionales (Xinhua, 2025).

Recomendaciones estratégicas

Para la oposición:

Formar a la brevedad y antes del 18 de agosto en que deben inscribirse las candidaturas una lista parlamentaria unificada , dejando fuera egos y ambiciones personales.

en que deben inscribirse las candidaturas una , dejando fuera egos y ambiciones personales. Pactar una estrategia común para la segunda vuelta presidencial, anticipando una confrontación directa con Jara.

Para la sociedad civil:

Apoyar públicamente la unidad.

Movilizar el voto informado contra opciones ideológicas autoritarias.

Para aliados internacionales:

Monitorear con atención los resultados y posibles reformas constitucionales.

los resultados y posibles reformas constitucionales. Ofrecer alternativas económicas que compitan con el financiamiento chino.

Como referencia, el 21 de Julio se llevó a cabo en Santiago la reunión de Alto Nivel denominada Democracia Siempre, con la participación de presidentes de izquierda: Luis Inacio Lula da Silva de Brasil, Pedro Sánchez, Presidente del Gobierno de España, y Yamandu Orsi de Uruguay, Gustavo Petro de Colombia, y el anfitrión Gabriel Boric de Chile. Muestra viva de la izquierda internacional en los resultados de las elecciones en Chile.

Conclusión

La próxima elección de 2025 en Chile representa una verdadera encrucijada. El riesgo de una presidencia comunista con mayoría legislativa es real, inminente y profundo. La desunión de la derecha y la desaparición del centro han creado el escenario perfecto para una transformación estructural del Estado chileno. Solo una estrategia de unidad electoral puede evitar una deriva autoritaria. Como bien advirtió la carta ciudadana: “Chile lo necesita, el electorado lo demanda y la realidad lo aconseja.”

Una victoria comunista en Chile no sería simplemente un cambio de gobierno nacional: sería una victoria del comunismo en el hemisferio occidental. Dado el prestigio internacional de Chile como país institucionalmente estable, democrático y económicamente sólido, su transformación ideológica bajo un liderazgo comunista tendría un efecto legitimador y multiplicador para los regímenes autoritarios de la región. Un Chile alineado con el Foro de São Paulo y simpatizante de La Habana, Caracas y Managua se convertiría en un aliado estratégico altamente eficaz de la República Popular China, facilitando su penetración tecnológica, comercial y diplomática en Sudamérica. Esta nueva relación tendría como contracara directa un deterioro profundo de la influencia de Estados Unidos, al perder un socio clave y tradicional en la región andina y el Pacífico Sur. En este contexto, una derrota electoral de la oposición no sería simplemente un revés político, sino una derrota geoestratégica de alto impacto para todo el hemisferio.

Publicado en el Miami Strategic Intelligence Institute (MSI²).