Un muerto y nueve heridos en Chile por derrumbe en mina de cobre a causa de un sismo

Este viernes, brigadas de rescate seguían en la búsqueda de los cinco mineros que quedaron atrapados cuando trabajaban en la ampliación de la mina, a unos 900 metros de profundidad.

Para facilitar las labores, la ministra de Minería, Aurora Williams, anunció la paralización de las actividades de El Teniente a partir del viernes, sin precisar la fecha de término de la medida.

"Vamos a emitir una medida provisional de paralización de operaciones", dijo Williams a la prensa.

"Operación de rescate"

Al menos 100 rescatistas participan en el operativo, sin haber logrado tomar contacto con los mineros, dijo el gerente general de la minera, Andrés Music.

"Hasta ahora no hemos podido comunicarnos con ellos; las galerías están cerradas, están colapsadas", sostuvo en conferencia de prensa.

Michael Miranda, uno de los hermanos de los trabajadores —Jean Miranda, de 31 años—, dijo que los familiares no han sido informados sobre cómo fue el accidente.

"No nos han explicado nada. No se ha acercado nadie a conversar, a decirnos si es que mi hermano está bien o no, si es que está acompañado o no", lamentó.

Los rescatistas saben el lugar exacto donde se encuentran los trabajadores atrapados en El Teniente, ya que contaban con equipos de localización, de acuerdo a Music.

"Evento sísmico"

El accidente ocurrió la tarde del jueves tras "un evento sísmico" cuyo origen —natural o provocado por las perforaciones— aún se investiga.

El sismo, que tuvo una magnitud de 4,2 de acuerdo a registros, ocasionó la muerte de un trabajador y dejó a otros nueve heridos. La mayoría ya fueron dados de alta.

"Es uno de los eventos más grandes, si no el más grande que ha tenido en décadas el yacimiento El Teniente", indicó Music.

La empresa dijo que las próximas 48 horas eran vitales para las operaciones de búsqueda, en las que participan algunos rescatistas que lo hicieron en el exitoso rescate de los 33 mineros que quedaron atrapados en una mina en el desierto de Atacama en el año 2010.

"Lo que queremos aquí es que hagan una investigación exhaustiva (...) nosotros hemos denunciado muchas irregularidades", aseguró José Maldonado, dirigente sindical de El Teniente, con 30 años de experiencia.

"El cerro ya no da abasto y empieza a bajar", lo que habría provocado el movimiento y no un sismo, indicó.

Chile es el mayor productor mundial de cobre, con 5,3 millones de toneladas en 2024. Su industria minera es una de las más seguras del planeta. La tasa de fatalidad alcanzó el año pasado el 0,02%, según el Servicio Nacional de Geología y Minería.

